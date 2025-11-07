Pisa-Cremonese 1-0, Toure regala tre punti d'oro ai suoi

E' l'anticipo della 12sima giornata del campionato di serie A quella che vede sfidarsi il Pisa e la Cremonese. I toscani vengono da un buon momento dove in risalto appaiono sicuramente i punti portati a casa con Milan e Lazio. Dall'altra parte anche la squadra di Nicola sta dimostrando che può puntare tranquillamente alla salvezza visto il buon gioco che esprime ad ogni match.

La sfida di questa sera termina 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete nella ripresa da parte di Toure dopo un assist al bacio di Tramoni. Per la Cremonese risultato amaro viste le diverse palle gol create ma non sfruttate.

La partita

Nei primi 45 minuti di gara domina un assoluto equilibrio. Le squadre si studiano attentamente curando sopratutto la fase difensiva per evitare di incassare il gol. Al minuto 26 Nzola segna per il Pisa ma il gol viene annullato per fuorigioco. Per il resto tante manovre offensive da una parte e dall'altra ma senza nulla di concreto.

La ripresa vede sia il Pisa che la Cremonese rientrare in campo con uno spirito più sfacciato e meno guardingo. Al minuto 61 Vazquez sale in cattendra: grande conclusione e palla che si stampa sulla traversa. Passano solo due minuti e lo stesso calciatore impegna il portiere avversario Semper dopo un colpo di testa ben piazzato. Gli ospiti sembrano riuscire ad affondare meglio in fase offensiva ma al minuto 75 è il Pisa a sfruttare al meglio una occasione: Tramoni serve Tourè che di testa gonfia la rete.

Le rispettive classifiche

Il Pisa si prende tre punti importantissimi uscendo dalla zona più calda della retrocessione. Adesso la posizione è la 16sima ed i punti sono 9. Boccata d'ossigeno importante per Alberto Gilardino ed i suoi.

Risultato amaro per la Cremonese di Davide Nicola. Altra buona prestazione con tante palle create in avanti, sopratutto nel secondo tempo. La posizione è la decima ed i punti sono 14, decisamente una buona classifica per i grigiorossi.