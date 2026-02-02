Primavera Live | Lazio-Atalanta 2-0: termina il match
Dopo la bella vittoria dello scorso weekend, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per affrontare l'Atalanta. I biancocelesti sono attualmente 15° a due punti proprio dall'Atalanta che si trova alla 14° casella.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Cangemi.
All.: Francesco Punzi
ATALANTA U20: Anelli, Gobbo, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Artesani, Collins Isoa, H. Camara, I. Camara, Bonanomi.
A disp.: Barbieri, Cakolli, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Mungari, Gasparello, Bono, Aliprandi, Percassi, Leandri.
All.: Giovanni Bosi
Il Live del match
-
94'
Finisce qui!
Fondamentale successo per la squadra di Punzi, che batte e supera in classifica l'Atalanta, salendo a 31 punti in classifica, a pari merito con il Milan, prossimo avversario degli aquilotti
-
90'
Recupero secondo tempo
Quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara
-
87'
GOOOAL DELLA LAZIO
Raddoppia Montano: un rigore in movimento che riesce a battere Anelli
-
84'
Sostituzione Dea
IN Bono OUT Camara
-
82'
Cartellino giallo
Ammonito Munoz
-
80'
Doppio cambio per la Lazio
IN Montano e Calvani OUT Cuzzarella e Sana
-
77'
Sostituzioni Atalanta
IN Cakolli e Leandri OUT Ramaj e Camara
-
77'
GOOOL DELLA LAZIO
Cucchiaio di Sulejmani che sblocca la gara al Fersini e centra il nono gol in campionato
-
75'
Rigore per la Lazio
Concesso un calcio di rigore per la squadra di Punzi: Sulejmani dal dischetto
-
74'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni
Dentro: Battisti
-
73'
Occasione Atalanta
Primo pericolo per la la Lazio su calcio d'angolo, doppio colpo di testa. Biancocelesti salvi
-
68'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Gelli, Serra
Dentro: Sulejmani, Munoz
-
68'
Ammonizione Atalanta
Cartellino giallo Maffessoli
-
66'
Sostituzioni Atalanta
Fuori: Mancaraglia, Artesani
Dentro: Gasparello, Mungari
-
62'
Occasione Lazio
Buona punizione di Farcomeni, respinge il portiere nerazzurro
-
55'
Continuano i ritmi blandi
Nessuna vera occasione ancora
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45'
-
45'
Termina il primo tempo
Pochissime emozioni dopo i primi 45' di gara
-
45'
Occasione Lazio
Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Serra che tutto solo colpisce male
-
35'
Le due squadre si annullano
Errori e tatticismo stanno portando ad una partita bloccata
-
25'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni
-
21'
Occasione Atalanta
Sugli sviluppi di una punizione dall'out di destra, girata di testa che termina poco a lato dalla porta di Pannozzo
-
13'
Quanti errori tecnici
Soprattutto sponda biancoceleste tantissimi errori tecnici in fase di costruzione
-
13'
Partita che fatica a decollare
Poche occasioni in questo avvio
-
5'
Rischia il giallo Bordoni
Graziato dal direttore di gara il capitano biancoceleste per una trattenuta plateale
-
1'
Inizia il match
Al via Lazio-Atalanta, muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa