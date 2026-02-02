Primavera Live | Lazio-Atalanta 2-0: termina il match

Segui il Live scritto del match tra Lazio e Atalanta Primavera qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /
Lazio-Atalanta Primavera - LazioPress
Lazio-Atalanta Primavera - LazioPress

Segui il Live scritto del match tra Lazio e Atalanta Primavera qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo la bella vittoria dello scorso weekend, la Lazio Primavera torna in campo allo Stadio Mirko Fersini di Formello per affrontare l'Atalanta. I biancocelesti sono attualmente 15° a due punti proprio dall'Atalanta che si trova alla 14° casella.

Segui il Live scritto del match tra Lazio e Atalanta Primavera qui su www.laziopress.it.

Le formazioni ufficiali

Formello
foto SSlazio

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

ATALANTA U20: Anelli, Gobbo, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Artesani, Collins Isoa, H. Camara, I. Camara, Bonanomi.

A disp.: Barbieri, Cakolli, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Mungari, Gasparello, Bono, Aliprandi, Percassi, Leandri.

All.: Giovanni Bosi

Il Live del match

  • 94'
    match_ended
    Share Link

    Finisce qui!

    Fondamentale successo per la squadra di Punzi, che batte e supera in classifica l'Atalanta, salendo a 31 punti in classifica, a pari merito con il Milan, prossimo avversario degli aquilotti 

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Recupero secondo tempo

    Quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara

  • 87'
    goal
    Share Link

    GOOOAL DELLA LAZIO

    Raddoppia Montano: un rigore in movimento che riesce a battere Anelli

  • 84'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Dea

    IN Bono OUT Camara

  • 82'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Munoz

  • 80'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio per la Lazio

    IN Montano e Calvani OUT Cuzzarella e Sana

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Atalanta

    IN Cakolli e Leandri OUT Ramaj e Camara 

  • 77'
    whistle
    Share Link

    GOOOL DELLA LAZIO

    Cucchiaio di Sulejmani che sblocca la gara al Fersini e centra il nono gol in campionato

  • 75'
    whistle
    Share Link

    Rigore per la Lazio

    Concesso un calcio di rigore per la squadra di Punzi: Sulejmani dal dischetto

  • 74'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni

    Dentro: Battisti

  • 73'
    whistle
    Share Link

    Occasione Atalanta

    Primo pericolo per la la Lazio su calcio d'angolo, doppio colpo di testa. Biancocelesti salvi

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Gelli, Serra

    Dentro: Sulejmani, Munoz

  • 68'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Atalanta

    Cartellino giallo Maffessoli

  • 66'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Atalanta

    Fuori: Mancaraglia, Artesani

    Dentro: Gasparello, Mungari

  • 62'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Buona punizione di Farcomeni, respinge il portiere nerazzurro

  • 55'
    break_start
    Share Link

    Continuano i ritmi blandi

    Nessuna vera occasione ancora

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45'

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Pochissime emozioni dopo i primi 45' di gara

  • 45'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Serra che tutto solo colpisce male 

  • 35'
    Share Link

    Le due squadre si annullano

    Errori e tatticismo stanno portando ad una partita bloccata

  • 25'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni

  • 21'
    Share Link

    Occasione Atalanta

    Sugli sviluppi di una punizione dall'out di destra, girata di testa che termina poco a lato dalla porta di Pannozzo

  • 13'
    Share Link

    Quanti errori tecnici

    Soprattutto sponda biancoceleste tantissimi errori tecnici in fase di costruzione

  • 13'
    Share Link

    Partita che fatica a decollare

    Poche occasioni in questo avvio

  • 5'
    Share Link

    Rischia il giallo Bordoni

    Graziato dal direttore di gara il capitano biancoceleste per una trattenuta plateale

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match

    Al via Lazio-Atalanta, muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa

