Attimi di terrore in Cremonese-Inter per un petardo scoppiato: gli ultimi aggiornamenti

Una partita caratterizzata da panico e terrore, è questo quello che è successo nel corso della gara Cremonese-Inter, nella quale un petardo lanciato vicino il portiere nerazzurro Emil Audero ha rischiato di trasformare il match in uno scenario terrificante.

La ricostruzione e gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da Sportfanpage, il responsabile è stato identificato e si tratta di un tifoso che ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli é esploso tra le mani. Identificato dagli altri tifosi nerazzurri, il colpevole viene portato in ospedale e una volta terminate le cure sarà arrestato. Il portiere, circondato dai compagni di squadra in segno di solidarietà, si è mostrato molto coraggioso e lucido, tanto nel riuscire a riprendere a giocare, il gesto che ha evitato la sconfitta a tavolino per il club di Chivu, infatti, se non sarebbe riuscito a rialzarsi, la partita sarebbe stata interrotta e il giudice sportivo avrebbe assegnato un 3-0 per la Cremonese.

Le conseguenze per l'Inter

Come riportato sempre dalla pagina, a causa del terribile evento la Società Inter sarà sanzionata, poiché ritenuta responsabile dei comportamenti dei suoi tifosi. Per quanto riguarda le cifre, le multe si aggirano tra i 10 mila e i 50 mila euro, con la possibilità gli ulteriori sanzioni se l'evento si dovesse ripetere, come chiusura dei settori o squalifica del campo.