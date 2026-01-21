Primavera Live | Lazio-Cremonese 3-0: Munoz firma il tris

Archiviato l’ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo e il Napoli in cui la squadra di Punzi ha collezionato due pareggi, dopo la pesante uscita dalla Coppa Italia contro il Verona, ora la Lazio Primavera si prepara ad una nuova sfida sempre sul fronte del campionato: alle ore 12:00 scenderà in campo per affrontare la Cremonese, per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito le scelte di formazione di Punzi e Pavesi.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Battisti, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi

CREMONESE U20: Cassin, Lamorte, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Marsi, Zilio, Gashi, Bassi, Raballo. A disposizione: Liberali, Patitucci, Patrignani, Faye, Herzuah, Bozza, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. Allenatore: Elia Pavesi

La designazione arbitrale

Arbitro: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)

Assistenti: D'Ascanio-Starnini

Il live del match tra Lazio e Cremonese