Primavera Live | Lazio-Cremonese 3-0: Munoz firma il tris

Archiviato l’ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo e il Napoli in cui la squadra di Punzi ha collezionato due pareggi, dopo la pesante uscita dalla Coppa Italia contro il Verona, ora la Lazio Primavera si prepara ad una nuova sfida sempre sul fronte del campionato: alle ore 12:00 scenderà in campo per affrontare la Cremonese, per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito le scelte di formazione di Punzi e Pavesi.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Battisti, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi

CREMONESE U20: Cassin, Lamorte, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Marsi, Zilio, Gashi, Bassi, Raballo. A disposizione: Liberali, Patitucci, Patrignani, Faye, Herzuah, Bozza, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. Allenatore: Elia Pavesi

La designazione arbitrale 

Arbitro: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio-Starnini

Il live del match tra Lazio e Cremonese

  • 81'
    substitution
    Ultimo cambio per Pavesi

    IN Patrignani OUT Biolchi 

  • 75'
    substitution
    Cambio per la Lazio

    OUT Sulejmani IN Marinaj

  • 73'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Patitucci per un fallo ai danni di Calvani

  • 71'
    substitution
    Doppio cambio per la Cremonese

    IN Bozza e Herzuah OUT Gashi e Galli 

  • 67'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Serra OUT Sana Fernandes

  • 67'
    goal
    GOOOOAL DELLA LAZIO

    La Lazio cala il tris con la rete di Munoz

  • 66'
    whistle
    Si riprende

    Riprede il gioco: Biolchi si è rialzata ed è uscito temporaneamante dal terreno di gioco

  • 66'
    whistle
    Gioco fermo

    Biolchi della Cremonese è momentaneamente a terra per una pallonata ricevuta in volto, staff medico subentrato in campo

  • 58'
    substitution
    Cambi per la Cremonese

    IN Faye e Patitucci OUT Lamorte e Raballo

  • 47'
    whistle
    GOOOL DELLA LAZIO

    Ferrari trova il gol del raddoppio grazie ad un inserimento vincente, che riesce a battere Cassin

  • 45'
    whistle
    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di tempo tra Lazio e Cremonese 

  • 45'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo tra Lazio e Cremonese: al momento a decidere il match è il gol del laziale Gelli 

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Superato il 45 minuto di tempo: il direttore di gara ha segnalato un minuto di recupero

  • 42'
    goal
    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Conclusione di Valerio Gelli, che porta la Lazio in vantaggio con un tap-in vincente

  • 35'
    shot_saved
    Pannozzo decisivo

    Grande parata di Pannozzo che salava la Lazio, respingendo un conclusione pericolosa della Cremonese

  • 34'
    whistle
    Ci prova Sana

    Sana Fernandes carica il destro, avendo trovato lo spazio per mirare alla porta: pallone terminato di poco fuori dallo specchio

  • 25'
    whistle
    Rigore non concesso

    Sana Fernandes cade in area di rigore per un fallo del numero 73: niente per il direttore di gara 

  • 17'
    whistle
    Occasione Lazio

    Gelli prova un tiro al volo da fuori area, conslusione sopra la traversa

  • 6'
    whistle
    Altra chance per i grigiorossi

    Altra occasione della Cremonese con Gashi oltre la linea del fondo campo

  • 4'
    whistle
    Cremonese pericolosa

    Prova Lickunas con il mancino, conclusione sul fondo

  • 1'
    match_started
    Si inizia!

    Inizia la sfida tra Lazio e Cremonese, valevole per la 21° giornata di Primavera 1

