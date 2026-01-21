Primavera Live | Lazio-Cremonese 3-0: Munoz firma il tris
Segui il live del match tra Lazio e Cremonese valevole per la 21° giornata di Serie A
Archiviato l’ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo e il Napoli in cui la squadra di Punzi ha collezionato due pareggi, dopo la pesante uscita dalla Coppa Italia contro il Verona, ora la Lazio Primavera si prepara ad una nuova sfida sempre sul fronte del campionato: alle ore 12:00 scenderà in campo per affrontare la Cremonese, per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito le scelte di formazione di Punzi e Pavesi.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Battisti, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi
CREMONESE U20: Cassin, Lamorte, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Marsi, Zilio, Gashi, Bassi, Raballo. A disposizione: Liberali, Patitucci, Patrignani, Faye, Herzuah, Bozza, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. Allenatore: Elia Pavesi
La designazione arbitrale
Arbitro: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio-Starnini
Il live del match tra Lazio e Cremonese
-
81'
Ultimo cambio per Pavesi
IN Patrignani OUT Biolchi
-
75'
Cambio per la Lazio
OUT Sulejmani IN Marinaj
-
73'
Cartellino giallo
Ammonito Patitucci per un fallo ai danni di Calvani
-
71'
Doppio cambio per la Cremonese
IN Bozza e Herzuah OUT Gashi e Galli
-
67'
Sostituzione Lazio
IN Serra OUT Sana Fernandes
-
67'
GOOOOAL DELLA LAZIO
La Lazio cala il tris con la rete di Munoz
-
66'
Si riprende
Riprede il gioco: Biolchi si è rialzata ed è uscito temporaneamante dal terreno di gioco
-
66'
Gioco fermo
Biolchi della Cremonese è momentaneamente a terra per una pallonata ricevuta in volto, staff medico subentrato in campo
-
58'
Cambi per la Cremonese
IN Faye e Patitucci OUT Lamorte e Raballo
-
47'
GOOOL DELLA LAZIO
Ferrari trova il gol del raddoppio grazie ad un inserimento vincente, che riesce a battere Cassin
-
45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di tempo tra Lazio e Cremonese
-
45'
Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Lazio e Cremonese: al momento a decidere il match è il gol del laziale Gelli
-
45'
Recupero primo tempo
Superato il 45 minuto di tempo: il direttore di gara ha segnalato un minuto di recupero
-
42'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Conclusione di Valerio Gelli, che porta la Lazio in vantaggio con un tap-in vincente
-
35'
Pannozzo decisivo
Grande parata di Pannozzo che salava la Lazio, respingendo un conclusione pericolosa della Cremonese
-
34'
Ci prova Sana
Sana Fernandes carica il destro, avendo trovato lo spazio per mirare alla porta: pallone terminato di poco fuori dallo specchio
-
25'
Rigore non concesso
Sana Fernandes cade in area di rigore per un fallo del numero 73: niente per il direttore di gara
-
17'
Occasione Lazio
Gelli prova un tiro al volo da fuori area, conslusione sopra la traversa
-
6'
Altra chance per i grigiorossi
Altra occasione della Cremonese con Gashi oltre la linea del fondo campo
-
4'
Cremonese pericolosa
Prova Lickunas con il mancino, conclusione sul fondo
-
1'
Si inizia!
Inizia la sfida tra Lazio e Cremonese, valevole per la 21° giornata di Primavera 1