Calciomercato Lazio, ufficiale: arriva l'offerta dell'Al-Sadd per Romagnoli, ecco la cifra

Fabrizio Romano ha rivelato sulla piattaforma social X l'offerta ufficiale dell'Al-Sadd per Romagnoli, ecco a quanto ammonta

Michelle De Angelis /

Ufficiale, il club guidato da Roberto Mancini si è fatto avanti ed ha lanciato un'offerta alla Società biancoceleste con la speranza di avere il titolare Alessio Romagnoli già a partire da questa sessione di mercato. La cifra proposta dall'Al-Sadd è stata rivelata da Fabrizio Romano sulla piattaforma social X

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'offerta rivelata da Fabrizio Romano 

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Enzo Raiola (agente di Romagnoli) a Rai Sport

Lazio, caos ai vertici: Immobile si schiera con il Comandante Sarri
Primavera Live | Lazio-Cremonese: le formazioni ufficiali