Primavera Live | Bologna-Lazio 0-0: Pannozzo para il rigore dopo appena 2'
La Lazio Primavera dopo aver incantato con 14 risultati utili consecutivi, che gli avevano permesso di arrivare in prossimità della zona playoff deve far fronte ad un recente periodo negativo costellato da tre sconfitte consecutive. La squadra di Francesco Punzi farà visita al Bologna per cercare di risalire la classifica e non navigare nel limbo.
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Brancioni, Negri, Tomasevic, N'Diaye, Alvarado, Lo Monaco.
A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Ravaglioli, Nordvall, Badori, Markovic, Anastasio, Bousnina.
All.: Stefano Morrone
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci.
A disp.: Bosi, Giacomone, Battisti, Bordon, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi.
All.: Francesco Punzi
Il Live scritto del match
-
12'
Occasione Bologna
Forte conclusione di Lo Monaco dalla distanza, palla alta
-
7'
Occasione Bologna
Conclusione di N'Diaye sugli sviluppi di un corner, palla che termina alta
-
3'
RIGORE PARATO
Pannozzo indovina l'angolo e para il rigore, attento anche sulla respinta ad evitare il tap-in. Si salva la Lazio.
-
3'
CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA
Fallo di mano di Santagostino
-
1'
Tutto pronto si inizia
Muove il primo pallone del match il Bologna