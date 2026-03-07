Primavera Live | Bologna-Lazio 0-0: Pannozzo para il rigore dopo appena 2'

La Lazio Primavera dopo aver incantato con 14 risultati utili consecutivi, che gli avevano permesso di arrivare in prossimità della zona playoff deve far fronte ad un recente periodo negativo costellato da tre sconfitte consecutive. La squadra di Francesco Punzi farà visita al Bologna per cercare di risalire la classifica e non navigare nel limbo.

Segui il Live scritto del match tra Bologna e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Brancioni, Negri, Tomasevic, N'Diaye, Alvarado, Lo Monaco.

A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Ravaglioli, Nordvall, Badori, Markovic, Anastasio, Bousnina.

All.: Stefano Morrone



LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci.

A disp.: Bosi, Giacomone, Battisti, Bordon, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match