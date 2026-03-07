LIVE

Primavera Live | Bologna-Lazio 0-0: Pannozzo para il rigore dopo appena 2'

Segui il Live scritto del match tra Bologna e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Beniamino Civitelli /

La Lazio Primavera dopo aver incantato con 14 risultati utili consecutivi, che gli avevano permesso di arrivare in prossimità della zona playoff deve far fronte ad un recente periodo negativo costellato da tre sconfitte consecutive. La squadra di Francesco Punzi farà visita al Bologna per cercare di risalire la classifica e non navigare nel limbo. 

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Brancioni, Negri, Tomasevic, N'Diaye, Alvarado, Lo Monaco.

A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Ravaglioli, Nordvall, Badori, Markovic, Anastasio, Bousnina.

All.: Stefano Morrone


LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci.

A disp.: Bosi, Giacomone, Battisti, Bordon, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match

  • 12'
    Share Link

    Occasione Bologna

    Forte conclusione di Lo Monaco dalla distanza, palla alta 

  • 7'
    Share Link

    Occasione Bologna

    Conclusione di N'Diaye sugli sviluppi di un corner, palla che termina alta

  • 3'
    shot_saved
    Share Link

    RIGORE PARATO

    Pannozzo indovina l'angolo e para il rigore, attento anche sulla respinta ad evitare il tap-in. Si salva la Lazio.

  • 3'
    penalty
    Share Link

    CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA

    Fallo di mano di Santagostino

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Tutto pronto si inizia

    Muove il primo pallone del match il Bologna

