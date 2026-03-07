Pellegrini: "Fino al Covid la Lazio volava, poi non so cosa sia successo. Sarri?..."

Luca Pellegrini ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel in occasione del giorno del suo compleanno.

Io giocavo col Cagliari e fino all'89° stavamo vincendo 1-0. Volavamo, sì. Poi da lì noi abbiamo avuto una flessione clamorosa e invece la Lazio ha continuato sparata fino al Covid. Onestamente quell'anno io pensavo che potesse essere l'anno giusto per lo scudetto perché poi una serie X di fattori ti ci potevano far pensare alla grandissima. Anche perché quell'anno la Lazio era clamorosa. Da Ciro che segnava un gol nella partita, da Caicedo che quando entrava faceva sempre gol, Correa, i vari Sergei, Luis, era una Lazio che volava. Poi dal Covid non so che cosa sia successo. Ovviamente in quella partita Cagliari-Lazio un po' il culo mi rodeva, onestamente proprio. Perché noi anche stavamo facendo bene, eravamo quinti in classifica. Poi ovviamente il rodimento di culo personale ha lasciato spazio poi anche al discorso del tifo e quindi diciamo che se doveva succedere con qualcuno mi avrei preferito insomma che fosse stato con la Lazio quindi pensavo che fosse l'anno buono per portare a casa lo scudetto e un po' di dispiacere alla fine c'è stato.