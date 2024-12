14° SERIE A | LIVE PARMA-LAZIO: 3-1 (Man 5'; Haj Mohamed 53'; Castellanos 80'; Del Prato 91')

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma va in scena una delle sfide in programma alle 15:00 di questa domenica valida per la 14° giornata di Serie A ENILIVE tra Biancocelesti e Ducali. Baroni è alle prese con importanti defezioni di formazione ma comunque alla ricerca di punti importanti per continuare questo bel percorso intrapreso; Pecchia e i suoi cercheranno di fare un altro scherzetto ad una squadra di alta classifica.

Segui il live scritto del match insieme a noi.

Le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Haj; Bonny.

Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Coulibaly, Di chiara, Hainault, Camara, Estevez, Mihaila, Almqvist, Carpentier, Benedyczak, Anas, Osorio, Hernani.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Tchaouna, Pedro, Noslin.