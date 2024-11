La storia della Lazio di Luigi Salomone: Il romanzo biancoceleste

Il 9 gennaio 1900 è una data stampata nel cuore di ogni tifoso biancoceleste: a Roma, in Piazza della Libertà, nasceva la Società Sportiva Lazio.

La nascita della Lazio: una storia di passione e distinzione

Più antica polisportiva d'Europa, prima squadra di calcio della capitale, da quel lontano 9 gennaio la sua è stata una storia di passione, vittorie e cadute, incorniciata da momenti di incontenibile gioia e altri di inconsolabile sconforto che hanno cementato la fede intorno a una maglia – bianca e celeste in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi – e a un ideale: la “Lazialità”, che vuole dire orgoglio e distinzione. In questo volume ripercorriamo le gesta degli uomini che non solo in campo hanno fatto la storia di questo club. Dieci capitoli, dieci momenti decisivi, dieci personaggi che hanno scritto le pagine più belle o sono stati protagonisti, loro malgrado, delle cadute più pesanti. Tanti aneddoti rimasti celati nelle pieghe della memoria collettiva dei tifosi più fedeli, molte curiosità di una società sempre in bilico tra gloria e tormento, portata in alto come un vessillo romano dalla grande aquila.

Olympia: il simbolo della Lazialità e del volo infinito

Abbiamo scelto proprio lei come compagna di viaggio, Olympia, che ogni partita in casa dell’Olimpico volteggia in cielo facendo stropicciare gli occhi anche ai tifosi avversari. Il suo volo lungo centoventiquattro anni ci farà scoprire tante cose della Lazio, una passione che a Roma si trasmette di padre in figlio. Il filo conduttore sarà lei, il simbolo della “Lazialità”: fiera e piena di voglia di volare sempre più in alto.

Dal 16 dicembre! Preordinabile su Amazon.