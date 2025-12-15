LIVE

Lazio, Cena di Natale 2025: tutti gli arrivi a Spazio Novecento

La squadra e lo staff biancoceleste si ritrova per la consueta cena di Natale: gli aggiornamenti in tempo reale

Beniamino Civitelli /

La squadra e lo staff biancoceleste si ritrova per la consueta cena di Natale: gli aggiornamenti in tempo reale

Beniamino Civitelli /

La Lazio non termina festeggiamenti dopo la vittoria conquistata in doppio inferiorità numerica grazie al goal di Noslin nella trasferta di Parma. La festa in casa biancoceleste prosegue anche questa sera in occasione della consueta cena di Natale: dirigenti, squadra e staff tecnico si riuniranno non solo per dare seguito ai festeggiamenti iniziati al Tardini, ma soprattutto per concedersi una serata di convivialità in vista delle festività natalizie.

I presenti

Ad eccezione di Boulaye Dia e Fisayo Dele-Bashiru, impegnati in Coppa d’Africa, tutta la squadra maschile si ritroverà al locale Spazio Novecento, all’Eur, per l’appuntamento di fine anno. Presente, oltre ai dirigenti e lo staff della prima squadra, anche tutta la Lazio Women con il proprio staff. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli arrivi.

Gli aggiornamenti live

    Arrivato il Capitano

    Mattia Zaccahni arrivato alla cena

    Arrivato Cataldi

    Arrivato anche Cataldi

    Patric e Vecino

    Arrivati Patric e Vecino

    Provedel e Rovella

    Arrivati anche Provedel e Rovella 

    Ecco il Taty

    Arrivato Castellanos

    Lazio Women

    Arrivate Goldoni, Piemonte, Oliviero

    Arrivato Romagnoli

    Ecco anche Romagnoli 

    Arrivato Lotito

    Arrivat  anche il Presidente Lotito alla cena di Natale

    Arriva il capitano della Lazio Women

    C'è anche Antonietta Castiello

    C'è anche Gila

    Presente anche Gila alla cena della Lazio

    Arrivati Pedro e Pellegrini

    Anche Pedro e Pellegrini arrivati alla cena

    Arrivato Mister Sarri

    Anche il Comandante arrivato

    Arriva Provstgaard, Mandas e Basic

    Ecco altri tre calciatori della Lazio

    Ecco anche Marusic

    Arriva Adam Marusic a Spazio Novecento 

    Arrivano i primi calciatori

    Ecco Mandas, Furlanetto e Isaksen

     

    Inizia a popolarsi Spazio Novecento

    Arrivati anche Anna Falchi e Dario Marcolin

    Arrivati Bisciglia, Maestrelli e Gabriele Corsi

    A Spazio Novecento arrivati Filippo Bisciglia, Massimo Maestrelli e Gabriele Corsi. Grandissimi tifosi biancocelesti 

