Lazio, Cena di Natale 2025: tutti gli arrivi a Spazio Novecento
La squadra e lo staff biancoceleste si ritrova per la consueta cena di Natale: gli aggiornamenti in tempo reale
La Lazio non termina festeggiamenti dopo la vittoria conquistata in doppio inferiorità numerica grazie al goal di Noslin nella trasferta di Parma. La festa in casa biancoceleste prosegue anche questa sera in occasione della consueta cena di Natale: dirigenti, squadra e staff tecnico si riuniranno non solo per dare seguito ai festeggiamenti iniziati al Tardini, ma soprattutto per concedersi una serata di convivialità in vista delle festività natalizie.
I presenti
Ad eccezione di Boulaye Dia e Fisayo Dele-Bashiru, impegnati in Coppa d’Africa, tutta la squadra maschile si ritroverà al locale Spazio Novecento, all’Eur, per l’appuntamento di fine anno. Presente, oltre ai dirigenti e lo staff della prima squadra, anche tutta la Lazio Women con il proprio staff. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli arrivi.
Gli aggiornamenti live
-
Arrivato il Capitano
Mattia Zaccahni arrivato alla cena
-
Arrivato Cataldi
Arrivato anche Cataldi
-
Patric e Vecino
Arrivati Patric e Vecino
-
Provedel e Rovella
Arrivati anche Provedel e Rovella
-
Ecco il Taty
Arrivato Castellanos
-
Lazio Women
Arrivate Goldoni, Piemonte, Oliviero
-
Arrivato Romagnoli
Ecco anche Romagnoli
-
Arrivato Lotito
Arrivat anche il Presidente Lotito alla cena di Natale
-
Arriva il capitano della Lazio Women
C'è anche Antonietta Castiello
-
C'è anche Gila
Presente anche Gila alla cena della Lazio
-
Arrivati Pedro e Pellegrini
Anche Pedro e Pellegrini arrivati alla cena
-
Arrivato Mister Sarri
Anche il Comandante arrivato
-
Arriva Provstgaard, Mandas e Basic
Ecco altri tre calciatori della Lazio
-
Ecco anche Marusic
Arriva Adam Marusic a Spazio Novecento
-
Arrivano i primi calciatori
Ecco Mandas, Furlanetto e Isaksen
-
Inizia a popolarsi Spazio Novecento
Arrivati anche Anna Falchi e Dario Marcolin
-
Arrivati Bisciglia, Maestrelli e Gabriele Corsi
A Spazio Novecento arrivati Filippo Bisciglia, Massimo Maestrelli e Gabriele Corsi. Grandissimi tifosi biancocelesti