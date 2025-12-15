Giordano: “Insigne arriverà. Sulla sfida con il Parma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, durante la trasmissione Lazio Post Office, Bruno Giordano ha fatto il punto sul momento dei biancocelesti, soffermandosi sia sul presente che sulle prospettive future. L’ex attaccante si è espresso innanzitutto sulla situazione legata a Lorenzo Insigne, mostrando fiducia sull’esito dell’operazione: secondo Giordano l’esterno arriverà a Roma e, pur senza certezze sulla condizione fisica attuale, potrà tornare competitivo in tempi brevi grazie alla sua professionalità e alla continuità di lavoro.

L’analisi si è poi spostata sul campo, a partire dalla prestazione della Lazio contro il Parma. Giordano ha sottolineato come la gara sia stata equilibrata nel primo tempo, mentre nella ripresa l’inesperienza degli avversari abbia favorito i biancocelesti. Spazio anche ai singoli: Castellanos, reduce da un lungo stop, sta pagando una condizione fisica non ottimale ma secondo l’ex bomber ha bisogno solo di fiducia e minuti per ritrovarsi. Commenti anche sugli episodi arbitrali, con l’espulsione di Basic giudicata corretta, e su Noslin, entrato bene ma non ancora pronto per una maglia da titolare. Un’analisi a 360 gradi, tra campo e mercato, che fotografa una Lazio in costruzione ma con margini di crescita.