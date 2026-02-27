LIVE

Primavera Live | Genoa-Lazio 0-0: primo squillo di Serra

Segui il live del match tra Genoa e Lazio valevole per la 27° giornata di Primavera 1

Ginevra Sforza /

Nonostante la recente battuta d'arresto contro la Fiorentina capolista, la Lazio Primavera dovrà cercare di proseguire la striscia di risultati utili dopo tre vittorie consecutive nello scontro diretto con il Genoa. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12:00. 

Un successo permetterebbe ai biancocelesti di scalare ulteriormente la classifica e voltare pagina dopo una prima parte di campionato altalenante. 

Le formazioni ufficiali

GENOA: Lysionok, Romano, Klisys, Lauricella, Albè, Celik, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini, Zulevic. A disp.: Baccelli, Odero, Grossi, Spicuglia, Meola, Taieb, Nsingi, Galvano, Giangreco, Fazio, Ouedraogo. All.: Jacopo Sbravati

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Sulejmani, Marinaj, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci. A disp.: Bosi, Giacomone, Santagostino, Milillo, Gelli, Trifelli, Buonafede, Montanio, Iorio, Avram, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi

La designazione arbitrale 

Il live del match tra Genoa e Lazio

  • 19'
    yellow_card
    Ammonito Ciucci per un duro intervento ai danni di un rossoblù

  • 15'
    match_started
    Serra sull'esterno

    Primo spunto della Lazio con un tiro forte di Serra, ma che finisce sull'esterno della rete

  • 13'
    match_started
    Prima occasione del Grifone, ma Pannozzo si fa trovare pronto e blocca la sfera

  • 1'
    match_started
    Ritmi particolarmente bassi tra Genoa e Lazio

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Al via la sfida di Primavera 1 tra Genoa e Lazio! Primo possesso a disposizione dei padroni di casa

