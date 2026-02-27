Primavera Live | Genoa-Lazio 0-0: primo squillo di Serra
Segui il live del match tra Genoa e Lazio valevole per la 27° giornata di Primavera 1
Nonostante la recente battuta d'arresto contro la Fiorentina capolista, la Lazio Primavera dovrà cercare di proseguire la striscia di risultati utili dopo tre vittorie consecutive nello scontro diretto con il Genoa. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12:00.
Un successo permetterebbe ai biancocelesti di scalare ulteriormente la classifica e voltare pagina dopo una prima parte di campionato altalenante.
Le formazioni ufficiali
GENOA: Lysionok, Romano, Klisys, Lauricella, Albè, Celik, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini, Zulevic. A disp.: Baccelli, Odero, Grossi, Spicuglia, Meola, Taieb, Nsingi, Galvano, Giangreco, Fazio, Ouedraogo. All.: Jacopo Sbravati
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Sulejmani, Marinaj, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci. A disp.: Bosi, Giacomone, Santagostino, Milillo, Gelli, Trifelli, Buonafede, Montanio, Iorio, Avram, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
Il live del match tra Genoa e Lazio
-
19'
Ammonito Ciucci per un duro intervento ai danni di un rossoblù
-
15'
Serra sull'esterno
Primo spunto della Lazio con un tiro forte di Serra, ma che finisce sull'esterno della rete
-
13'
Prima occasione del Grifone, ma Pannozzo si fa trovare pronto e blocca la sfera
-
1'
Ritmi particolarmente bassi tra Genoa e Lazio
-
1'
Fischio d'inizio!
Al via la sfida di Primavera 1 tra Genoa e Lazio! Primo possesso a disposizione dei padroni di casa