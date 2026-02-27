Buon compleanno Milinkovic! Gli auguri da parte della società

Nella giornata di oggi Milinkovic-Savic spegne 31 candeline. L'ex centrocampista della Lazio ha vestito la maglia biancoceleste per ben otto stagioni, diventando uno dei centrocampisti più forti e completi del panorama europeo.

L’ex numero 21 laziale è ancora oggi ricordato con grande affetto dalla tifoseria per il suo contributo e l’attaccamento alla maglia. Nel 2023 Sergej ha voltato pagina, volando in Arabia Saudita all’Al-Hilal, squadra con cui attualmente gioca e dove ha ritrovato lo scorso anno Simone Inzaghi in panchina. In occasione del suo compleanno, sono arrivati anche gli auguri ufficiali da parte della società biancoceleste.

Gli auguri da parte della Lazio

Milinkovic-Savic compie oggi 31 anni. L`ex centrocampista biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2015 al 2023. Nella Capitale, Sergej ha collezionato 69 gol in 341 presenze, diventando lo straniero più prolifico e il 7° calciatore più presente nella storia della Lazio. In biancoceleste, Milinkovic ha conquistato anche una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

