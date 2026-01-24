LIVE

22° Serie A Live | Lecce-Lazio 0-0: poche emozioni in questa prima parte

Tutto pronto per la 22° giornata di Serie A: segui il live tra Lecce e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 22° giornata di Serie A: segui il live tra Lecce e Lazio

Ginevra Sforza /

Tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra Lecce e Lazio allo stadio di Via del Mare, teatro anche dell’ultimo ballo di Alessio Romagnoli con la maglia biancoceleste. Dopo un braccio di ferro durato mesi con la società, il difensore centrale partirà lunedì alla volta del Qatar per raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Sarà una serata speciale per Romagnoli, che saluterà circa i 350 tifosi laziali presenti a Lecce: un addio amaro per un giocatore che non ha mai nascosto la propria fede laziale, ma che ora è costretto a portare pagina una volta per tutte.

Le formazioni ufficiali di Lecce e Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Farcomeni, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

Assistenti: Imperiale-Bahri

IV uomo: Rapuano 

Var: Mazzoleni 

Avar: Abisso 

Il live del match tra Lecce e Lazio

  • 9'
    match_started
    Share Link

    Gioco fermo

    Gandelman a terra dopo aver subito una gomitata da ZaccagnI, intervenuto lo staff medico in campo

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Primo guizzo dei giallorossi

    Diagonale di Pierotti, conclusione fuori. Fallo laterale a favore dei giallorossi

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Fischio d'inizio!

    Si parte allo Stadio Via del Mare per la 22° giornata di Serie A: primo pallone affidato ai biancocelesti

Women Live | Lazio-Fiorentina 3-0: termina il match
Lazio, Lotito contro un tifoso: "Se voglio mi compro anche casa tua"