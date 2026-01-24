22° Serie A Live | Lecce-Lazio 0-0: poche emozioni in questa prima parte

Tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra Lecce e Lazio allo stadio di Via del Mare, teatro anche dell’ultimo ballo di Alessio Romagnoli con la maglia biancoceleste. Dopo un braccio di ferro durato mesi con la società, il difensore centrale partirà lunedì alla volta del Qatar per raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd.

Sarà una serata speciale per Romagnoli, che saluterà circa i 350 tifosi laziali presenti a Lecce: un addio amaro per un giocatore che non ha mai nascosto la propria fede laziale, ma che ora è costretto a portare pagina una volta per tutte.

Le formazioni ufficiali di Lecce e Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Farcomeni, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

Assistenti: Imperiale-Bahri

IV uomo: Rapuano

Var: Mazzoleni

Avar: Abisso

Il live del match tra Lecce e Lazio