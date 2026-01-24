22° Serie A Live | Lecce-Lazio 0-0: poche emozioni in questa prima parte
Tutto pronto per la 22° giornata di Serie A: segui il live tra Lecce e Lazio
Tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra Lecce e Lazio allo stadio di Via del Mare, teatro anche dell’ultimo ballo di Alessio Romagnoli con la maglia biancoceleste. Dopo un braccio di ferro durato mesi con la società, il difensore centrale partirà lunedì alla volta del Qatar per raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd.
Sarà una serata speciale per Romagnoli, che saluterà circa i 350 tifosi laziali presenti a Lecce: un addio amaro per un giocatore che non ha mai nascosto la propria fede laziale, ma che ora è costretto a portare pagina una volta per tutte.
Le formazioni ufficiali di Lecce e Lazio
Lecce (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Farcomeni, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Chiffi (sez. Padova)
Assistenti: Imperiale-Bahri
IV uomo: Rapuano
Var: Mazzoleni
Avar: Abisso
Il live del match tra Lecce e Lazio
-
9'
Gioco fermo
Gandelman a terra dopo aver subito una gomitata da ZaccagnI, intervenuto lo staff medico in campo
-
1'
Primo guizzo dei giallorossi
Diagonale di Pierotti, conclusione fuori. Fallo laterale a favore dei giallorossi
-
1'
Fischio d'inizio!
Si parte allo Stadio Via del Mare per la 22° giornata di Serie A: primo pallone affidato ai biancocelesti