Women Live | Lazio-Fiorentina 3-0: autogol Curmark, biancocelesti avanti di tre

Dopo il pareggio in settimana nel derby d'andata di Coppa Italia, la Lazio Women torna in campo in Serie A sfidando la Fiorentina

Grassadonia

Dopo il pareggio in settimana nel derby d'andata di Coppa Italia, la Lazio Women torna in campo in Serie A sfidando la Fiorentina, terza in classifica. Molto del prossimo futuro biancoceleste, perché no, può passare dai punti in palio oggi e la squadra di Grassadonia forte delle mura amiche di Formello vuole provare a fare il colpo grosso. 

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Benoit, Mancini, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia


FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. 

A disp.: Bettineschi, Cetinja, Woldvik, Wijnants, Tryggvadottir, Tomassoni, Filangeri.

All.: Pablo Piñones-Arce

Il Live del match

  • 83'
    substitution
    Sostituzione Fiorentina

    Fuori: Janogy

    Dentro: Tomassoni

  • 79'
    substitution
    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Monnecchi, Piemonte

    Dentro: Cafferrata, Cesarini

  • 69'
    substitution
    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Simonetti, Baltrip-Reyes

    Dentro: Martin, Mesjazs

  • 69'
    substitution
    Sostituzioni Fiorentina

    Fuori: Faerge, Cherubini 

    Dentro: Filangeri, Wijnants

  • 68'
    substitution
    Sostituzioni Fiorentina

    Fuori: Orsi e Severini

    Dentro: WoldvikTryggvadottir

     

  • 66'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Simonetti

  • 61'
    goal
    GOOOOL LAZIOOO

    Cross di Oliviero per Visentin che disturba Curmark, la quale nel tentativo di prendere la palla di testa se la spinge nella prorpia porta

  • 59'
    yellow_card
    Ammonizione Fiorentina

    Cartellino giallo per Curmark

  • 45'
    break_start
    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 48'
    break_start
    Termina il primo tempo

    La prima frazione di gioco termina 2-0 in favore delle biancocelesti

  • 45'
    whistle
    Tempo addizionale

    Decretati 3 minuti di recupero

  • 35'
    goal
    RADDOPPIO LAZIOOOOO

    Martina Piemonte firma il secondo gol della Lazio con una conclusione precisa e rasoterra ad incrociare dal vertice dell'area di rigore

  • 29'
    goal
    GOOOOOOL LAZIOOOO

    Cross pennellato dalla sinistra di Oliviero per Goldoni, che tutta sola in area spedisce in rete

  • 27'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Baltrip-Reyes

  • 17'
    Continua a spingere la Lazio

    La formazione biancoceleste è in fiducia e continua ad affacciarsi nei pressi dell'area di rigore Viola

  • 13'
    shot_saved
    Occasione Lazio

    Piemonte difende palla in area e si gira andando alla conclusione, reattiva la risposta con i piedi dell'estremo difensore della Fiorentina

  • 7'
    shot_saved
    RIGORE PARATO

    Durante ipnotizza Severini e para il rigore, bravissima poi anche sul tap-in ad opporsi in uscita bassa. Straordinaria Francesca Durante.

  • 6'
    penalty
    Rigore Fiorentina

    Baltrip-Reyes stende Severini, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto

  • 1'
    corner_kick
    Subito angolo Fiorentina

    Si fa vedere la Viola, che guadagna un calcio d'angolo, che però non porta ad azioni pericolose

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio

    Al via il match, muove il primo pallone di gioco la Lazio

