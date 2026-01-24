Women Live | Lazio-Fiorentina 3-0: autogol Curmark, biancocelesti avanti di tre
Dopo il pareggio in settimana nel derby d'andata di Coppa Italia, la Lazio Women torna in campo in Serie A sfidando la Fiorentina
Dopo il pareggio in settimana nel derby d'andata di Coppa Italia, la Lazio Women torna in campo in Serie A sfidando la Fiorentina, terza in classifica. Molto del prossimo futuro biancoceleste, perché no, può passare dai punti in palio oggi e la squadra di Grassadonia forte delle mura amiche di Formello vuole provare a fare il colpo grosso.
Le formazioni ufficiali
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Benoit, Mancini, Cafferata.
All.: Gianluca Grassadonia
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy.
A disp.: Bettineschi, Cetinja, Woldvik, Wijnants, Tryggvadottir, Tomassoni, Filangeri.
All.: Pablo Piñones-Arce
Il Live del match
-
83'
Sostituzione Fiorentina
Fuori: Janogy
Dentro: Tomassoni
-
79'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Monnecchi, Piemonte
Dentro: Cafferrata, Cesarini
-
69'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Simonetti, Baltrip-Reyes
Dentro: Martin, Mesjazs
-
69'
Sostituzioni Fiorentina
Fuori: Faerge, Cherubini
Dentro: Filangeri, Wijnants
-
68'
Sostituzioni Fiorentina
Fuori: Orsi e Severini,
Dentro: Woldvik e Tryggvadottir.
-
66'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Simonetti
-
61'
GOOOOL LAZIOOO
Cross di Oliviero per Visentin che disturba Curmark, la quale nel tentativo di prendere la palla di testa se la spinge nella prorpia porta
-
59'
Ammonizione Fiorentina
Cartellino giallo per Curmark
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
48'
Termina il primo tempo
La prima frazione di gioco termina 2-0 in favore delle biancocelesti
-
45'
Tempo addizionale
Decretati 3 minuti di recupero
-
35'
RADDOPPIO LAZIOOOOO
Martina Piemonte firma il secondo gol della Lazio con una conclusione precisa e rasoterra ad incrociare dal vertice dell'area di rigore
-
29'
GOOOOOOL LAZIOOOO
Cross pennellato dalla sinistra di Oliviero per Goldoni, che tutta sola in area spedisce in rete
-
27'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Baltrip-Reyes
-
17'
Continua a spingere la Lazio
La formazione biancoceleste è in fiducia e continua ad affacciarsi nei pressi dell'area di rigore Viola
-
13'
Occasione Lazio
Piemonte difende palla in area e si gira andando alla conclusione, reattiva la risposta con i piedi dell'estremo difensore della Fiorentina
-
7'
RIGORE PARATO
Durante ipnotizza Severini e para il rigore, bravissima poi anche sul tap-in ad opporsi in uscita bassa. Straordinaria Francesca Durante.
-
6'
Rigore Fiorentina
Baltrip-Reyes stende Severini, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto
-
1'
Subito angolo Fiorentina
Si fa vedere la Viola, che guadagna un calcio d'angolo, che però non porta ad azioni pericolose
-
1'
Fischio d'inizio
Al via il match, muove il primo pallone di gioco la Lazio