WOMEN LIVE | LAZIO-MILAN 2-0 (2', 15' Piemonte)

Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello in cui la Lazio di mister Gianluca Grassadonia ospiterà per la tredicesima giornata di campionato il Milan di Suzanne Bakker alle 12:30. In questo lunch match di sabato 14 dicembre le aquilotte dovranno cercare di regalare ai tifosi biancocelesti la seconda vittoria da inizio stagione, infatti la Lazio femminile neopromossa ha trovato un solo successo nella massima serie, contro il Sassuolo lo scorso 6 ottobre. La squadra di Grassadonia, reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Juventus, è all'ottava posizione in classifica, ferma ancora a sette punti, frutto di sette sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria; dal canto suo il Milan femminile ha invece conquistato 15 lunghezze ed è attualmente al sesto posto in Serie A. La gara di oggi sarà fondamentale per il percorso di una Lazio femminile che ancora dopo dodici giornata stenta a decollare: le biancocelesti realizzano spesso ottime prestazioni anche contro squadre che sono da anni nella massima serie femminile, come nel caso dello scontro contro le bianconere della scorsa domenica, eppure la squadra di Grassadonia difficilmente riesce a raccogliere i punti utili per avanzare in campionato.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Simonetti, Eriksen, Zanoli; Visentin, Piemonte; Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Castiello, Colombo, Pittaccio, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Swaby, Piga, Soffia; Ijeh, Rubio, Arrigoni; Renzotti, Nadim, Laurent. A disposizione: Fedele, Tornaghi, Sorelli, Marinelli, Karczewska, Mascarello, Stokic, Vigilucci, Mesjasz, Cesarini, Appiah. Allenatore: Suzanne Bakker.



Il live del match tra Lazio e Milan