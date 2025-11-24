Primavera Live | Lazio-Verona 2-2: espulso Calvani, biancocelesti in dieci
Segui il live del match tra Lazio e Verona valevole per la dodicesima giornata di campionato
I biancocelesti tornano in campo in questo lunedì mattina per il 12° turno di Primavera 1 contro il Verona U20 al Mirko Fersini di Formello: la Lazio di Punzi è alla ricerca di una vittoria dopo un periodo complesso, in cui ha collezionato nelle ultime quattro uscite solo un punto. L'ultimo successo risale infatti al 4 ottobre quando gli aquilotti hanno ospitato l'Inter e vinto per 1-0.
In attesa dell'inizio del match, i tecnici di Lazio e Verona hanno diramato le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi
HELLAS VERONA U20: Castagnini, Kurti, Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Casagrande, Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, Vermesan, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco
La designazione arbitrale
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Giuseppe Scarpati - Michele Nappi
Il live del match tra Lazio e Verona
68'
Cambi per la Lazio
IN Cuzzarella e Trifelli OUT Farcomeni e Sana Fernandes
65'
Cambio per il Verona
IN Vermesan OUT Casagrande
64'
Cartellino rosso
Rosso diretto per Calvani, biancocelesti in dieci
57'
Cartellino giallo
Ammonito Casagrande del Verona
56'
Sostituzione Lazio
IN Santagostino e Ciucci OUT Gelli e Pinelli
52'
Goal del Verona
Il Verona la pareggia con Monticelli: l'Hellas ha sfruttato la confusione e la poca attenzione della Lazio nella ripresa del secondo tempo. La Lazio si fa recuperare nel giro di soli 6 minuti
45'
Gol del Verona
A pochi istanti dall'inizio della ripresa il Verona sigla il 2-1 con Akale
45'
Inizio secondo tempo
Inizia la seconda frazione di gioco tra Lazio e Verona
45'
Sostituzione Verona
Primo cambio per il Verona: Pavanati per
46'
Fine primo tempo
Termina 2-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Verona
45'
Recupero primo tempo
Un minuto concesso dal direttore di gara
44'
Cartellino giallo
Intervento di Munoz su Yildiz, il direttore di gara non ha dubbi e ammonisce il numero 20 biancoceleste
31'
GOOOAL DELLA LAZIO
Farcomeni serve Gelli che, di prima, centra lo specchio della porta e sigla il 2-0 per la Lazio
28'
Occasione Lazio
Gelli da fuori area, conclusione troppo alta
24'
Cartellino giallo
Altro ammonito della sfida: anche Yildiz finisce sul taccuino del direttore di gara
14'
Cartellino giallo
Ammonito Gelli, prima sanzione del match
20'
Cartellino giallo
Fallo di Pinelli
15'
GOOOALL DELLA LAZIO
Biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Sulejmani, che insacca all'incrocio dei pali
8'
Verona a un passo dal goal
Su cross di De Battisti Monticelli tenta un tiro pericoloso, ma non trova lo specchio della porta
6'
Ci prova anche il Verona con Yildiz
Prima possibilità per il Verona con un tiro da fuoriarea di Yildiz, conclusione alta
3'
Occasione Lazio
Primo squillo della Lazio, tiro dalla distanza di Ferrari, conclusione di poco fuori
1'
Si inizia!
Al via Lazio-Verona, valevole per la 12° giornata di Primavera 1, danno inizio al match gli ospiti