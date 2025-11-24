Primavera Live | Lazio-Verona 2-2: espulso Calvani, biancocelesti in dieci

I biancocelesti tornano in campo in questo lunedì mattina per il 12° turno di Primavera 1 contro il Verona U20 al Mirko Fersini di Formello: la Lazio di Punzi è alla ricerca di una vittoria dopo un periodo complesso, in cui ha collezionato nelle ultime quattro uscite solo un punto. L'ultimo successo risale infatti al 4 ottobre quando gli aquilotti hanno ospitato l'Inter e vinto per 1-0.

In attesa dell'inizio del match, i tecnici di Lazio e Verona hanno diramato le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi

HELLAS VERONA U20: Castagnini, Kurti, Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Casagrande, Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, Vermesan, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Giuseppe Scarpati - Michele Nappi

Il live del match tra Lazio e Verona