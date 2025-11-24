LIVE

Primavera Live | Lazio-Verona 2-2: espulso Calvani, biancocelesti in dieci

Segui il live del match tra Lazio e Verona valevole per la dodicesima giornata di campionato

Ginevra Sforza /

I biancocelesti tornano in campo in questo lunedì mattina per il 12° turno di Primavera 1 contro il Verona U20 al Mirko Fersini di Formello: la Lazio di Punzi è alla ricerca di una vittoria dopo un periodo complesso, in cui ha collezionato nelle ultime quattro uscite solo un punto. L'ultimo successo risale infatti al 4 ottobre quando gli aquilotti hanno ospitato l'Inter e vinto per 1-0.

In attesa dell'inizio del match, i tecnici di Lazio e Verona hanno diramato le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi

HELLAS VERONA U20: Castagnini, Kurti, Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Casagrande, Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, Vermesan, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Giuseppe Scarpati - Michele Nappi

Il live del match tra Lazio e Verona

  • 68'
    substitution
    Cambi per la Lazio

    IN Cuzzarella e Trifelli OUT Farcomeni e Sana Fernandes

  • 65'
    substitution
    Cambio per il Verona

    IN Vermesan OUT Casagrande

  • 64'
    red_card
    Cartellino rosso

    Rosso diretto per Calvani, biancocelesti in dieci

  • 57'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Casagrande del Verona

  • 56'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Santagostino e Ciucci OUT Gelli e Pinelli

  • 52'
    goal
    Goal del Verona

    Il Verona la pareggia con Monticelli: l'Hellas ha sfruttato la confusione e la poca attenzione della Lazio nella ripresa del secondo tempo. La Lazio si fa recuperare nel giro di soli 6 minuti

  • 45'
    whistle
    Gol del Verona

    A pochi istanti dall'inizio della ripresa il Verona sigla il 2-1 con Akale

  • 45'
    whistle
    Inizio secondo tempo

    Inizia la seconda frazione di gioco tra Lazio e Verona

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Verona

    Primo cambio per il Verona: Pavanati per

  • 46'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina 2-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Verona 

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un minuto concesso dal direttore di gara

  • 44'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Intervento di Munoz su Yildiz, il direttore di gara non ha dubbi e ammonisce il numero 20 biancoceleste 

  • 31'
    goal
    GOOOAL DELLA LAZIO

    Farcomeni serve Gelli che, di prima, centra lo specchio della porta e sigla il 2-0 per la Lazio

  • 28'
    whistle
    Occasione Lazio

    Gelli da fuori area, conclusione troppo alta

  • 24'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Altro ammonito della sfida: anche Yildiz finisce sul taccuino del direttore di gara

  • 14'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Gelli, prima sanzione del match

  • 20'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Fallo di Pinelli

  • 15'
    goal
    GOOOALL DELLA LAZIO

    Biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Sulejmani, che insacca all'incrocio dei pali

  • 8'
    match_started
    Verona a un passo dal goal

    Su cross di De Battisti Monticelli tenta un tiro pericoloso, ma non trova lo specchio della porta

  • 6'
    match_started
    Ci prova anche il Verona con Yildiz

    Prima possibilità per il Verona con un tiro da fuoriarea di Yildiz, conclusione alta

  • 3'
    match_started
    Occasione Lazio

    Primo squillo della Lazio, tiro dalla distanza di Ferrari, conclusione di poco fuori

  • 1'
    match_started
    Si inizia!

    Al via Lazio-Verona, valevole per la 12° giornata di Primavera 1, danno inizio al match gli ospiti

