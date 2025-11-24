Lazio, grande record per Matteo Guendouzi: ecco di cosa si tratta

Nel corso della gara di ieri contro il Lecce, Il centrocampista Matteo Guendouzi, che ha sbloccato l'incontro al 29' su assist di Toma Basic, ha raggiunto un grande traguardo personale in maglia biancoceleste.

Lazio, il record raggiunto da Matteo Guendouzi

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, durante l'incontro allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Lecce, l'ex Olympique Marsiglia ha raggiunto un traguardo molto importante nella sua carriera, infatti, ieri il francese ha totalizzato 104 presenze in maglia biancoceleste, ma non solo, da quanto riportato dal quotidiano, fino ad ora Matteo Guendouzi non aveva mai raggiunto un numero così alto in nessuna squadra. Con il mercato di gennaio che si avvicina, il futuro del centrocampista nella Lazio potrebbe essere a rischio, infatti, il calciatore è finito nel mirino del Sunderland, tuttavia, soltanto l'inverno potrà darci una vera risposta.

L'esultanza di Matteo Guendouzi e Toma Basic

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Matteo Guendouzi nel post Lazio-Lecce