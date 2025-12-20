Primavera Live | Parma-Lazio 0-0: i crociati si salvano sulla linea
Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it
Dopo il pareggio interno contro il Torino, nonostante la doppia superiorità numerica, la Lazio è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo in campionato. I giovani biancocelesti di mister Punzi sono attesi dal Parma, quarta forza di questo Campionato Primavera 1.
Le formazioni ufficiali
PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.
A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.
All.: Nicola Corrent
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.
Il Live del match
-
81'
Sostituzione Lazio
Fuori: Sulejmani
Dentro: Calvani
-
80'
Sostituzioni Parma
Fuori: Avramescu
Dentro: Vranici
-
76'
Ammonizione Parma
Cartellino giallo per Mengoni, intervento in ritardo su Santagostino
-
67'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Bordon, Battisti
Dentro: Pernascelci, marinaj
-
66'
Sostituzioni Parma
Fuori: Semedo, Tigani
Dentro: Ciardi, Mengoni
-
61'
SALVATAGGIO CLAMOROSO SULLA LINEA DEL PARMA
Marchesi salva sulla linea un tiro a botta sicura di Serra. Chance clamorosa sprecata dalla Lazio.
-
59'
Ammonizione Parma
Cartellino giallo per Konatè per trattenuta reiterata su Munoz
-
52'
Occasione Lazio
Conclusione potente di Serra, Astaldi devia in corner
-
45'
Sostituzione Parma
Fuori: Plicco
Dentro: Balduzzi
-
45'
È iniziato il secondo tempo
Al via gli ultimi 45'
-
46'
Termina il primo tempo
0-0 dopo i primi 45' di gioco
-
45'
Tempo addizionale
Decretato 1 minuto di recupero
-
42'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Santagostino, intervento in ritardo su Marchesi
-
31'
Occasione Lazio
Ci prova la Lazio a farsi vedere, dalle parti di Astaldi, fortunati i padroni di casa con i rimpalli in area
-
25'
Ammonizione Parma
Cartellino giallo per Plicco, intervento in ritardo su Cuzzarella
-
20'
Occasione Parma
Avramescu va alla conclusione dall'interno dell'area, bene Pannozzo che blocca la sfera
-
13'
Parma in pressing
Sono i crociati a fare la partita in questo avvio
-
5'
Pannozzo ci mette i guantoni
Colpo di testa del Parma, Pannozzo alza i guantoni e devia in corner
-
1'
Inizia Parma-Lazio
Muove il primo pallone di gioco la Lazio