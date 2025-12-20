LIVE

Primavera Live | Parma-Lazio 0-0: i crociati si salvano sulla linea

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /
Parma, Lazio primavera matchday - LazioPress
Parma, Lazio primavera matchday - LazioPress

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo il pareggio interno contro il Torino, nonostante la doppia superiorità numerica, la Lazio è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo in campionato. I giovani biancocelesti di mister Punzi sono attesi dal Parma, quarta forza di questo Campionato Primavera 1

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Le formazioni ufficiali

Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.

A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.

All.: Nicola Corrent
 

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.

Il Live del match

  • 81'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Sulejmani

    Dentro: Calvani

  • 80'
    yellow_card
    Share Link

    Sostituzioni Parma

    Fuori: Avramescu

    Dentro:  Vranici

  • 76'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Parma

    Cartellino giallo per Mengoni, intervento in ritardo su Santagostino

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Bordon, Battisti

    Dentro: Pernascelci, marinaj

  • 66'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Parma

    Fuori: Semedo, Tigani

    Dentro: Ciardi, Mengoni

  • 61'
    Share Link

    SALVATAGGIO CLAMOROSO SULLA LINEA DEL PARMA

    Marchesi salva sulla linea un tiro a botta sicura di Serra. Chance clamorosa sprecata dalla Lazio.

  • 59'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Parma

    Cartellino giallo per Konatè per trattenuta reiterata su Munoz

  • 52'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Conclusione potente di Serra, Astaldi devia in corner

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Sostituzione Parma

    Fuori: Plicco

    Dentro: Balduzzi

  • 45'
    break_start
    Share Link

    È iniziato il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45'

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    0-0 dopo i primi 45' di gioco

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretato 1 minuto di recupero

  • 42'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Santagostino, intervento in ritardo su Marchesi

  • 31'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ci prova la Lazio a farsi vedere, dalle parti di Astaldi, fortunati i padroni di casa con i rimpalli in area

  • 25'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Parma

    Cartellino giallo per Plicco, intervento in ritardo su Cuzzarella

  • 20'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Parma

    Avramescu va alla conclusione dall'interno dell'area, bene Pannozzo che blocca la sfera

  • 13'
    Share Link

    Parma in pressing

    Sono i crociati a fare la partita in questo avvio

  • 5'
    shot_saved
    Share Link

    Pannozzo ci mette i guantoni

    Colpo di testa del Parma, Pannozzo alza i guantoni e devia in corner

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Parma-Lazio

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

Cremonese, Nicola: "Sarri è un tecnico capace, la Lazio può lottare per..."
Lazio-Cremonese, l'ultima volta nel decennale del 26 maggio 2013