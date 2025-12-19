Lazio-Cremonese, l'ultima volta nel decennale del 26 maggio 2013

Domani alle ore 18.00 andrà in scena, nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, il match Lazio-Cremonese. La squadra di Sarri è in cerca di continuità nonostante le tante difficoltà, sopratutto l'ostacolo infortuni e squalificati ( dopo la trasferta di Parma ) . Dall'altra parte la squadra allenata da Nicola, che sta stupendo, e non poco, con gioco e classifica di tutto rispetto. L'ultima sfida tra i due club risale al 2013 quando si festeggiava nel contempo anche i dieci anni dal 26 maggio 2013, ovvero la coppa eterna alzata in faccia ai cugini giallorossi.

Il match

Già qualificati in Champions, i biancocelesti battono 3-2 la Cremonese retrocessa e tornano al 2° posto in classifica. Omaggio dell'Olimpico per Stefan Radu, recordman di presenze con la Lazio, che si ritira. La sblocca subito Hysaj su assist di Immobile, raddoppia Milinkovic-Savic prima dell'intervallo. Nella ripresa rimonta grigiorossa in 4' con Galdames e lo sfortunato autogol di Lazzari. Immobile spreca, Ferrari salva tutto prima della doppietta di Milinkovic-Savic.

La maglia utilizzata quel giorno

Quel giorno la Lazio ha indossato una maglia particolare. Completamente nera con rifiniture dorate ed il tutto per ricordare il 26 maggio 2013, quando con il gol di Senad Lulic, i biancocelesti resero eterna una vittoria sui cugini giallorossi. La casacca inolte andò a ruba negli store ed era accompagnata da un cofanetto che ne celebrava la produzione.