LIVE

Primavera Live | Parma-Lazio 0-0: tutto pronto, si inizia

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /
Parma, Lazio primavera matchday - LazioPress
Parma, Lazio primavera matchday - LazioPress

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo il pareggio interno contro il Torino, nonostante la doppia superiorità numerica, la Lazio è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo in campionato. I giovani biancocelesti di mister Punzi sono attesi dal Parma, quarta forza di questo Campionato Primavera 1

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui il live scritto del match tra Parma e Lazio qui su www.laziopress.it

Le formazioni ufficiali

Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Francesco Punzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.

A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.

All.: Nicola Corrent
 

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.

Il Live del match

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Parma-Lazio

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

Cremonese, Nicola: "Sarri è un tecnico capace, la Lazio può lottare per..."
Lazio-Cremonese, l'ultima volta nel decennale del 26 maggio 2013