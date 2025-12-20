Primavera Live | Parma-Lazio 0-0: tutto pronto, si inizia
Dopo il pareggio interno contro il Torino, nonostante la doppia superiorità numerica, la Lazio è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo in campionato. I giovani biancocelesti di mister Punzi sono attesi dal Parma, quarta forza di questo Campionato Primavera 1.
Le formazioni ufficiali
PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.
A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.
All.: Nicola Corrent
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.