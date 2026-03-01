27° Serie A Live | Torino-Lazio 2-0: fuori Pellegrini e Cancellieri
Tutto pronto per la 27° giornata di Serie A: segui il live tra Torino e Lazio
Dopo tre partite a secco di successi in Serie A la squadra guidata da Maurizio Sarri dovrà cercare di voltare pagina già a partire dalla trasferta di Torino di questo pomeriggio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, al netto dei numerosi infortuni e dell'atteso impegno nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il prossimo mercoledì all'Olimpico di Roma.
Le formazioni ufficiali
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. Allenatore: Roberto D`Aversa
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Dia, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri
La designazione arbitrale
Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo)
Assistenti: Imperiale - Cavallina
IV ufficiale: Galipò
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna
Il live del match tra Torino e Lazio
-
78'
Cartellino giallo
Ammonito Vlasic per un fallo ai danni di Provsgaard
-
77'
Occasione Dele-Bashiru, servito a rimorchio da Cataldi
-
75'
Ci prova Cataldi
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cataldi sfrutta la ribattuta di Ismajli e calcia di controbalzo mandando di poco fuori
-
72'
Cambio Lazio
IN Casadei OUT Zapata
-
67'
Cambi anche per il Torino
IN Ilic OUT Gineitis
-
64'
Cambi per la Lazio
IN Isaksen e Nuno OUT Cancellieri e Pellegrini
-
55'
Occasione Lazio
Destro a giro di Noslin, Paleari respinge e mette in angolo
-
52'
Gol del Torino
Zapata raddoppia. Incornata vincente grazie al cross di Obrador, Provedel non può nulla
-
46'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
46'
Sostituzioni per Sarri
IN Dele-Bashiru e Noslin OUT Belahyane e Ratkov
-
46'
Fine primo tempo
Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Torino e Lazio, la decide il Cholito Simeone
-
45'
Cartellino giallo
Ammonito Gineitis per un fallo ai danni di Zaccagni, fermando la sua ripartenza
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero
-
43'
Simeone a terra per un colpo al piede destro dopo il contrasto con Zaccagni
-
36'
Belahyane sfiora il pari
Guizzo di Zaccagni che mette una palla a rimorchio per Belahyane, Coco salva sulla linea
-
35'
Toro pericoloso
Tiro cross di Vlasic, Provedel blocca la sfera a e fa ripartire i suoi
-
31'
Fatica la Lazio
Passata la prima mezz'ora, la Lazio fatica a costruire e creare possibile occasioni per riportare la sfida in equilibrio
-
22'
Occasione granata
Ancora Simeone pericoloso: da fuori area sfiora il raddoppio, Provedel si distende e salva la Lazio, angolo per il Toro
-
20'
Gol del Torino
Simeone punisce ancora una volta la Lazio. Grazie allo spunto di Zapata che tenta il tiro, trovando una deviazione che fa arrivare la palla dalla parti del Cholito. L'attaccante di testa anticipa Pellegrini e Provedel mettendo in porta. Prova il salvataggio Provsgaard, ma la sfera aveva ormai superato la linea
-
15'
Scoccato il quarto d'ora di gioco
Ancora nessun acuto dopo 15 minuti di gioco tra Torino e Lazio
-
4'
Occasione Toro
Destro di Prati al limite dell'area, conclusione sul fondo
-
2'
Fallo del Torino
Fallo di Coco su Zaccagni, primo calcio di punizione per la squadra di Sarri
-
1'
Fischio d'inizio!
Abisso dà inizio alla sfida. Primo possesso degli ospiti