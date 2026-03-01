LIVE

27° Serie A Live | Torino-Lazio 2-0: fuori Pellegrini e Cancellieri

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Dopo tre partite a secco di successi in Serie A la squadra guidata da Maurizio Sarri dovrà cercare di voltare pagina già a partire dalla trasferta di Torino di questo pomeriggio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, al netto dei numerosi infortuni e dell'atteso impegno nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il prossimo mercoledì all'Olimpico di Roma.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. Allenatore: Roberto D`Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Dia, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo)

Assistenti: Imperiale - Cavallina

IV ufficiale: Galipò

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna 

Il live del match tra Torino e Lazio

  78'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Vlasic per un fallo ai danni di Provsgaard 

  77'
    whistle
    Occasione Dele-Bashiru, servito a rimorchio da Cataldi

  75'
    whistle
    Ci prova Cataldi

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cataldi sfrutta la ribattuta di Ismajli e calcia di controbalzo mandando di poco fuori

  72'
    Cambio Lazio
    Cambio Lazio

    IN Casadei OUT Zapata 

  67'
    substitution
    Cambi anche per il Torino

    IN Ilic OUT Gineitis

  64'
    Cambi per la Lazio
    Cambi per la Lazio

    IN Isaksen e Nuno OUT Cancellieri e Pellegrini

  55'
    whistle
    Occasione Lazio

    Destro a giro di Noslin, Paleari respinge e mette in angolo

  52'
    whistle
    Gol del Torino

    Zapata raddoppia. Incornata vincente grazie al cross di Obrador, Provedel non può nulla

  46'
    whistle
    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  46'
    substitution
    Sostituzioni per Sarri

    IN Dele-Bashiru e Noslin OUT Belahyane e Ratkov

  46'
    whistle
    Fine primo tempo

    Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Torino e Lazio, la decide il Cholito Simeone

  45'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Gineitis per un fallo ai danni di Zaccagni, fermando la sua ripartenza

  45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero

  43'
    whistle
    Simeone a terra per un colpo al piede destro dopo il contrasto con Zaccagni

  36'
    whistle
    Belahyane sfiora il pari

    Guizzo di Zaccagni che mette una palla a rimorchio per Belahyane, Coco salva sulla linea

  35'
    whistle
    Toro pericoloso

    Tiro cross di Vlasic, Provedel blocca la sfera a e fa ripartire i suoi

  31'
    whistle
    Fatica la Lazio

    Passata la prima mezz'ora, la Lazio fatica a costruire e creare possibile occasioni per riportare la sfida in equilibrio

  22'
    whistle
    Occasione granata

    Ancora Simeone pericoloso: da fuori area sfiora il raddoppio, Provedel si distende e salva la Lazio, angolo per il Toro

  20'
    whistle
    Gol del Torino

    Simeone punisce ancora una volta la Lazio. Grazie allo spunto di Zapata che tenta il tiro, trovando una deviazione che fa arrivare la palla dalla parti del Cholito. L'attaccante di testa anticipa Pellegrini e Provedel mettendo in porta. Prova il salvataggio Provsgaard, ma la sfera aveva ormai superato la linea

  15'
    whistle
    Scoccato il quarto d'ora di gioco

    Ancora nessun acuto dopo 15 minuti di gioco tra Torino e Lazio

  4'
    whistle
    Occasione Toro

    Destro di Prati al limite dell'area, conclusione sul fondo

  2'
    whistle
    Fallo del Torino

    Fallo di Coco su Zaccagni, primo calcio di punizione per la squadra di Sarri

  1'
    Fischio d'inizio!
    Fischio d'inizio!

    Abisso dà inizio alla sfida. Primo possesso degli ospiti

