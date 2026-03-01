Torino-Lazio, dove vedere il match: Dazn o Sky? Tutte le informazioni

Dopo l'amaro pareggio a Cagliari, le aquile si preparano per una nuova trasferta, infatti, questo pomeriggio alle ore 18:00, scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare il Granata del mister D'Aversa, che farà il suo debutto in panchina.

Torino-Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

I tifosi potranno assistere alla 27a gara del Campionato di Serie A su varie piattaforme, infatti, l'incontro sarà visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. Per quanto riguarda la designazione arbitrale, invece, è stato scelto il fischietto Rosario Abisso, che detiene 17 precedenti con la Lazio (9 trionfi, 6 pareggi, 2 sconfitte) ed ha già incontrato il Granata in 16 occasioni (6 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte).

Torino-Lazio: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Zapata, Simeone. All.: D'Aversa.

A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Ebosse, Lazaro, Anjorin, Tameze, Gineitis, Kulenovic, Adams, Njie.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All.: Sarri.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Tavares, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia.

ARBITRO: Abisso. ASSISTENTI: Imperiale-Cavallina. QUARTO UOMO: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paterna.