Primavera Live | Juventus-Lazio 0-0: inizia il secondo tempo

Seguite qui su LazioPress.it il Live di Juventus-Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1

Beniamino Civitelli /
Non solo i “grandi” questa sera affronteranno la Juventus, ma anche i giovani di Francesco Punzi. La Lazio Primavera fa visita ai pari età bianconeri con la consapevolezza di dover risollevarsi dopo l'ultima sconfitta contro il Cesena per 3-1. L'andamento dei biancocelesti è stato sinora molto altalenante sia dal punto di vista dei risultati sia per quel che riguarda le prestazioni e quest'oggi c'è la possibilità di dare una bella svolta.

Seguite qui su LazioPress.it il Live di Juventus-Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio Primavera

Bandiera Lazio

Juventus (4-3-2-1): Radu; Bamballi, Verde, Bassino, Grelaud; Mazur, Tiozzo, Keutgen; Elimoghale, Merola; Lopez Comellas. 

A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Vallana, Djahl, Bellino, Borasio, Repciuc. 

All. Padoin

Lazio (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Farcomeni; Sulejmani, Cuzzarella. 

A disp.: Pannozzo, Calvani, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Curzi. 

All. Punzi 

Il Live del match

  • 50'
    Share Link

    Occasione Juventus

    Keutgen dal limite lascia partire un tiro violento, che termina di poco alla destra di Bosi

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pinelli

    Dentro: Santagostino

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Tutti negli spogliatoi dopo i primi 45' di gioco

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Ci sarà un minuto di recupero

  • 40'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ci prova ancora Cuzzarella che non riesce a dare forza al suo tiro in diagonale, para Radu con il piede

  • 38'
    corner_kick
    Share Link

    Corner Lazio

    È proprio Cuzzarella a guadagnarsi il corner

  • 36'
    injury
    Share Link

    Resta a terra Cuzzarella

    Costretto all'assistenza dello staff sanitario Cuzzarella. Punzi in panchina vuole aspettare la fine del primo tempo per valutare semmai il cambio chiedendo al giocatore di stringere i denti

  • 24'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Tiro diagonale di Sulejmani che sfiora il palo lontano, Lazio vicina al vantaggio

  • 23'
    Share Link

    Juventus in pressing

    Sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco in mano con la Lazio chiusa a difendersi

  • 22'
    injury
    Share Link

    Resta a terra Farcomeni

    Subisce un colpo il numero 18 della Lazio, sembra però in grado di proseguire

  • 12'
    corner_kick
    Share Link

    Occasione Juventus

    Bassino colpisce di testa un bel corner pennellato, palla alta sopra la traversa

  • 6'
    shot_saved
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Farcomeni scambia con Cuzzarella che non riesce però ad impensierire Radu

  • 6'
    Share Link

    Proteste Juventus

    I bianconeri chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano di Ferrari, l'arbitro lascia proseguire. Il tocco con il braccio effettivamente c'è stato ma era molto difficile da ravvisare in presa diretta

  • 6'
    free_kick
    Share Link

    Si risolve in un nulla di fatto

    La punizione di Merola termina contro la barriera posizionata da Bosi

  • 5'
    whistle
    Share Link

    Punizione dal limite per la Juventus

    Elimoghale conquista un calcio di punizione interessante dal limite dell'area

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Si inizia!

    È la Juventus a muovere il primo pallone

