Serie A | Il Parma pareggia contro il Como, vince l'Udinese

L'ottava giornata di Serie A è stata inaugurata ieri da Milan-Pisa con il sorprendente pareggio per 2-2. Il sabato del campionato italiano presenta un menù ricco di appuntamenti con l'apice previsto alle 18.00 con Napoli-Inter.

Parma-Como 0-0

Fabregas - IPA

Parma e Como viaggiano su due campionati diversi: i crociati devono trovare ancora continuità e consistenza, mentre i lariani ora puntano ad un campionato di alta classifica. Sono però i padroni di casa soprattutto nel primo tempo a creare più volume di gioco, nonostante un approccio feroce del Como, Cutrone fa vibrare la traversa del Tardini con un bel colpo di testa che però non trova la rete. Il canovaccio della gara resta lo stesso per tutti e 90' con il Como che fa la partita ed il Parma che prova a punire in ripartenza, tanto che sono proprio i padroni di casa ad avere alla fine più occasioni.

Udinese-Lecce 3-2

Partita ricca di gol al Bluenergy Stadium di Udine con i padroni di casa ed il Lecce che hanno dato vita ad una gara con cinque reti. È proprio la squadra di Runjaic a portarsi avanti di due lunghezze grazie ad un Atta scatenato autore di un doppio assist prima per Karlstrom e poi per Davis. Nella ripresa il Lecce accorcia con Berisha, prima che Buksa sigli il gol del momentaneo 3-1. Al 90+6' N'Dri segna il gol della bandiera del 3-2 non riuscendo però nell'impresa.