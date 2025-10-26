Primavera Live | Juventus-Lazio 1-0: termina il match

Non solo i “grandi” questa sera affronteranno la Juventus, ma anche i giovani di Francesco Punzi. La Lazio Primavera fa visita ai pari età bianconeri con la consapevolezza di dover risollevarsi dopo l'ultima sconfitta contro il Cesena per 3-1. L'andamento dei biancocelesti è stato sinora molto altalenante sia dal punto di vista dei risultati sia per quel che riguarda le prestazioni e quest'oggi c'è la possibilità di dare una bella svolta.

Seguite qui su LazioPress.it il Live di Juventus-Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio Primavera

Juventus (4-3-2-1): Radu; Bamballi, Verde, Bassino, Grelaud; Mazur, Tiozzo, Keutgen; Elimoghale, Merola; Lopez Comellas.

A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Vallana, Djahl, Bellino, Borasio, Repciuc.

All. Padoin

Lazio (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Farcomeni; Sulejmani, Cuzzarella.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Curzi.

All. Punzi

Il Live del match