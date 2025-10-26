Primavera Live | Juventus-Lazio 1-0: termina il match
Seguite qui su LazioPress.it il Live di Juventus-Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1
Non solo i “grandi” questa sera affronteranno la Juventus, ma anche i giovani di Francesco Punzi. La Lazio Primavera fa visita ai pari età bianconeri con la consapevolezza di dover risollevarsi dopo l'ultima sconfitta contro il Cesena per 3-1. L'andamento dei biancocelesti è stato sinora molto altalenante sia dal punto di vista dei risultati sia per quel che riguarda le prestazioni e quest'oggi c'è la possibilità di dare una bella svolta.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio Primavera
Juventus (4-3-2-1): Radu; Bamballi, Verde, Bassino, Grelaud; Mazur, Tiozzo, Keutgen; Elimoghale, Merola; Lopez Comellas.
A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Vallana, Djahl, Bellino, Borasio, Repciuc.
All. Padoin
Lazio (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Farcomeni; Sulejmani, Cuzzarella.
A disp.: Pannozzo, Calvani, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Curzi.
All. Punzi
Il Live del match
-
95'
Termina la partita
Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio. La Juventus vince grazie alla rete del subentrato Finocchiaro
-
93'
Ammonizione Juventus
Cartellino giallo per Bamballa
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 5 i minuti di recupero
-
84'
Sostituzioni Lazio
Dentro: Iorio, Montano
Fuori: Ciucci, Gelli
-
84'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordon
-
81'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ferrari
Dentro: Canali
-
79'
Occasione Juventus
Ancora Finocchiaro, questa volta risponde presente Bosi
-
75'
Sostituzione Juventus
Fuori: Merola, Lopez
Dentro: Durmisi, Repciuc
-
69'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Marinaj
-
67'
Sostituzione Juventus
Fuori: Grelaud
Dentro: Contarini
-
65'
Gol Juventus
Perla di Finocchiaro che dal limite si libera in dribbling e insacca con una conclusione precisa e morbida
-
62'
Sostituzione Juventus
Fuori: Keutgen, Elimoghale
Dentro: Vallana, Finocchiaro
-
50'
Occasione Juventus
Keutgen dal limite lascia partire un tiro violento, che termina di poco alla destra di Bosi
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pinelli
Dentro: Santagostino
-
46'
Termina il primo tempo
Tutti negli spogliatoi dopo i primi 45' di gioco
-
45'
Tempo addizionale
Ci sarà un minuto di recupero
-
40'
Occasione Lazio
Ci prova ancora Cuzzarella che non riesce a dare forza al suo tiro in diagonale, para Radu con il piede
-
38'
Corner Lazio
È proprio Cuzzarella a guadagnarsi il corner
-
36'
Resta a terra Cuzzarella
Costretto all'assistenza dello staff sanitario Cuzzarella. Punzi in panchina vuole aspettare la fine del primo tempo per valutare semmai il cambio chiedendo al giocatore di stringere i denti
-
24'
Occasione Lazio
Tiro diagonale di Sulejmani che sfiora il palo lontano, Lazio vicina al vantaggio
-
23'
Juventus in pressing
Sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco in mano con la Lazio chiusa a difendersi
-
22'
Resta a terra Farcomeni
Subisce un colpo il numero 18 della Lazio, sembra però in grado di proseguire
-
12'
Occasione Juventus
Bassino colpisce di testa un bel corner pennellato, palla alta sopra la traversa
-
6'
Si fa vedere la Lazio
Farcomeni scambia con Cuzzarella che non riesce però ad impensierire Radu
-
6'
Proteste Juventus
I bianconeri chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano di Ferrari, l'arbitro lascia proseguire. Il tocco con il braccio effettivamente c'è stato ma era molto difficile da ravvisare in presa diretta
-
6'
Si risolve in un nulla di fatto
La punizione di Merola termina contro la barriera posizionata da Bosi
-
5'
Punizione dal limite per la Juventus
Elimoghale conquista un calcio di punizione interessante dal limite dell'area
-
1'
Si inizia!
È la Juventus a muovere il primo pallone