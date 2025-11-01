Women Live | Serie A, Milan-Lazio 4-2: termina il match

Archiviata la prima pausa dedicata agli impegni delle Nazionali - anche per le selezioni femminili - la Serie A Femminile Athora è pronta a ripartire già da questo weekend con il quarto turno di campionato. Ad aprire la giornata è stato il confronto tra Parma e Napoli, terminato in pareggio, mentre l’attenzione ora si sposta su Milano, dove la Lazio Women farà visita alle rossonere di Suzanne Bakker.

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo due pesanti sconfitte contro Roma e Fiorentina, e con alle spalle una sola vittoria ottenuta all’esordio in Serie A. Le rossonere scenderanno dunque in campo con grande voglia di riscatto, determinate a tornare al successo e a rilanciare la propria classifica.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag. A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Dompig. All.: Suzanne Bakker

LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Baltrip-Reyes, Martin, karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero)

Assistenti: Usman Ghani Arshad - Andrea Recupero

IV ufficiale: Edoardo Borello

Assistente FVS: Veronica Martinelli

Il live del match tra Milan e Lazio