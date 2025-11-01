Women Live | Serie A, Milan-Lazio 4-2: termina il match
Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A, in cui la Lazio affronterà alle ore 15:00 il Milan
Archiviata la prima pausa dedicata agli impegni delle Nazionali - anche per le selezioni femminili - la Serie A Femminile Athora è pronta a ripartire già da questo weekend con il quarto turno di campionato. Ad aprire la giornata è stato il confronto tra Parma e Napoli, terminato in pareggio, mentre l’attenzione ora si sposta su Milano, dove la Lazio Women farà visita alle rossonere di Suzanne Bakker.
Il Milan arriva a questo appuntamento dopo due pesanti sconfitte contro Roma e Fiorentina, e con alle spalle una sola vittoria ottenuta all’esordio in Serie A. Le rossonere scenderanno dunque in campo con grande voglia di riscatto, determinate a tornare al successo e a rilanciare la propria classifica.
Le formazioni ufficiali
MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag. A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Dompig. All.: Suzanne Bakker
LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Baltrip-Reyes, Martin, karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero)
Assistenti: Usman Ghani Arshad - Andrea Recupero
IV ufficiale: Edoardo Borello
Assistente FVS: Veronica Martinelli
Il live del match tra Milan e Lazio
-
95'
Fine secondo tempo
Termina 4-2 la sfida tra rossonere e biancocelesti
-
91'
Cartellino giallo
Ammonita anche Mancuso
-
90'
Cartellino giallo
Ammonita Renzotti
-
90'
Recupero secondo tempo
Sono cinque i minuti di recupero concessi
-
84'
Cartellino giallo
Ammonita D'Auria
-
80'
Sostituzione Milan
IN Dompig OUT Kyvag
-
78'
Cambi Lazio
IN Monnecchi e Martin OUT Benoit e Olivero
-
77'
Goal del Milan
È Ijeh a siglare la rete del poker rossonero
-
72'
Piemonte vicinissima al goal
Ancora una volta Piemonte conferma la sua incisività e la sua potenza fisica: ci prova con un tiro sul secondo palo, per un soffio esce la sfera
-
67'
Rigore sbagliato
Le Bihan sbaglia dal dischetto: palo della Lazio
-
66'
Rigore concesso
Il direttore di gara dopo la revisione al FVS conferma la decisione precedente
-
65'
Check per un possibile rigore della Lazio
Penalty in revisione dal direttore di gara per un fallo in area di Visentin
-
59'
Occasione Lazio
Oliviero vicinissima al pareggio, grandissima parata di Giuliani che ferma l'aggressività biancoceleste
-
52'
GOOOALLL DELLA LAZIO
Doppietta di Piemonte, ma check-in corso per un possibile pestone da parte della stessa numero 18, il direttore di gara sta valutando la rete
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco tra Milan e Lazio
-
45'
Cambio Lazio
IN Reyes, Karczewska e Visentin OUT Mesjasz, Ashworth-Clifford e Goldoni
-
47'
Fine primo tempo
Prima frazione di gioco pirotecnica quella andata in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, che termina momentaneamente su 3-1 a favore delle padrone di casa
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi
-
44'
Fuorigioco del Milan
Milan vicina al poker, goal annullato per fuorigioco
-
40'
Goal del Milan
Renzotti trova il tris del Milan, che batte ancora la difesa biancoceleste
-
27'
GGOOOOOOALL LAZIO
Strepitoso goal di Piemonte che accorcia le distanze. Su un guizzo di Le Bihan la numero 18 biancoceleste si fa trovare pronta sottoporta e nonostante la doppia marcature delle rossonere realizza una mezza rovesciata e batte Giuliani con il suo destro
-
17'
Traversa della Lazio
Le biancocelesti continuano a spingere sulla metà campo avversaria: con un tiro-cross da fuori area ci prova Le Bihan, ma la traversa non concede la rete alla squadra di Grassadonia
-
17'
Goal del Milan
Raddoppio del Milan ancora con Van Dooren, Durante disattenta e completamente immobile di fronte all'azione costruita dalle rossonere
-
12'
Goldoni a un passo dal vantaggio
Goldoni vicinissima a siglare il pareggio biancoceleste: sugli sviluppi di un calcio di punizione la numero 25 laziale intercetta bene la sfera e la indirizza sotto al sette, Gilardi si fa trovare pronta e spazza, corner per la Lazio
-
5'
Check terminato
La gara riprende dopo il check del direttore di gara che non assegna il rigore alle ospiti
-
3'
Check FVS
La Lazio si gioca la carta FVS per un possibile rigore a favore della Lazio: valutazione di un tocco di mano del Milan
-
1'
Goal del Milan
Rossonere sbloccato il vantaggio al secondo minuto con Van Dooren
-
1'
Inizia il match!
Squadre in campo in attesa del fischio d'inizio delle ore 15:00. Sono le ospiti a dare il via al match