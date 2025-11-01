Women Live | Serie A, Milan-Lazio 4-2: termina il match

Archiviata la prima pausa dedicata agli impegni delle Nazionali - anche per le selezioni femminili - la Serie A Femminile Athora è pronta a ripartire già da questo weekend con il quarto turno di campionato. Ad aprire la giornata è stato il confronto tra Parma e Napoli, terminato in pareggio, mentre l’attenzione ora si sposta su Milano, dove la Lazio Women farà visita alle rossonere di Suzanne Bakker.

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo due pesanti sconfitte contro Roma e Fiorentina, e con alle spalle una sola vittoria ottenuta all’esordio in Serie A. Le rossonere scenderanno dunque in campo con grande voglia di riscatto, determinate a tornare al successo e a rilanciare la propria classifica.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag. A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Dompig. All.: Suzanne Bakker

LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Baltrip-Reyes, Martin, karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero)

Assistenti: Usman Ghani Arshad - Andrea Recupero

IV ufficiale: Edoardo Borello

Assistente FVS: Veronica Martinelli

Il live del match tra Milan e Lazio 

  • 95'
    match_ended
    Fine secondo tempo

    Termina 4-2 la sfida tra rossonere e biancocelesti

  • 91'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita anche Mancuso

  • 90'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita Renzotti

  • 90'
    whistle
    Recupero secondo tempo

    Sono cinque i minuti di recupero concessi

  • 84'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonita D'Auria

  • 80'
    substitution
    Sostituzione Milan

    IN Dompig OUT Kyvag

  • 78'
    substitution
    Cambi Lazio

    IN Monnecchi e Martin OUT Benoit e Olivero

  • 77'
    whistle
    Goal del Milan

    È Ijeh a siglare la rete del poker rossonero

  • 72'
    whistle
    Piemonte vicinissima al goal

    Ancora una volta Piemonte conferma la sua incisività e la sua potenza fisica: ci prova con un tiro sul secondo palo, per un soffio esce la sfera

  • 67'
    whistle
    Rigore sbagliato

    Le Bihan sbaglia dal dischetto: palo della Lazio

  • 66'
    penalty
    Rigore concesso

    Il direttore di gara dopo la revisione al FVS conferma la decisione precedente

  • 65'
    penalty
    Check per un possibile rigore della Lazio

    Penalty in revisione dal direttore di gara per un fallo in area di Visentin

  • 59'
    whistle
    Occasione Lazio

    Oliviero vicinissima al pareggio, grandissima parata di Giuliani che ferma l'aggressività biancoceleste

  • 52'
    goal
    GOOOALLL DELLA LAZIO

    Doppietta di Piemonte, ma check-in corso per un possibile pestone da parte della stessa numero 18, il direttore di gara sta valutando la rete 

  • 45'
    whistle
    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco tra Milan e Lazio

  • 45'
    substitution
    Cambio Lazio

    IN Reyes, Karczewska e Visentin OUT Mesjasz, Ashworth-Clifford e Goldoni

     

  • 47'
    whistle
    Fine primo tempo

    Prima frazione di gioco pirotecnica quella andata in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, che termina momentaneamente su 3-1 a favore delle padrone di casa

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi

  • 44'
    offside
    Fuorigioco del Milan

    Milan vicina al poker, goal annullato per fuorigioco

  • 40'
    goal
    Goal del Milan

    Renzotti trova il tris del Milan, che batte ancora la difesa biancoceleste 

  • 27'
    whistle
    GGOOOOOOALL LAZIO

    Strepitoso goal di Piemonte che accorcia le distanze. Su un guizzo di Le Bihan la numero 18 biancoceleste si fa trovare pronta sottoporta e nonostante la doppia marcature delle rossonere realizza una mezza rovesciata e batte Giuliani con il suo destro

  • 17'
    whistle
    Traversa della Lazio

    Le biancocelesti continuano a spingere sulla metà campo avversaria: con un tiro-cross da fuori area ci prova Le Bihan, ma la traversa non concede la rete alla squadra di Grassadonia

  • 17'
    goal
    Goal del Milan

    Raddoppio del Milan ancora con Van Dooren, Durante disattenta e completamente immobile di fronte all'azione costruita dalle rossonere

  • 12'
    whistle
    Goldoni a un passo dal vantaggio

    Goldoni vicinissima a siglare il pareggio biancoceleste: sugli sviluppi di un calcio di punizione la numero 25 laziale intercetta bene la sfera e la indirizza sotto al sette, Gilardi si fa trovare pronta e spazza, corner per la Lazio

  • 5'
    whistle
    Check terminato

    La gara riprende dopo il check del direttore di gara che non assegna il rigore alle ospiti

  • 3'
    whistle
    Check FVS

    La Lazio si gioca la carta FVS per un possibile rigore a favore della Lazio: valutazione di un tocco di mano del Milan

  • 1'
    goal
    Goal del Milan

    Rossonere sbloccato il vantaggio al secondo minuto con Van Dooren

  • 1'
    match_started
    Inizia il match!

    Squadre in campo in attesa del fischio d'inizio delle ore 15:00. Sono le ospiti a dare il via al match

