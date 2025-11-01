Sarri vuole un attaccante: il profilo ideale da monitorare durante il mercato invernale

Maurizio Sarri, è sempre stato molto chiaro riguardo il prototipo di attaccante che vorrebbe alla Lazio. Come riporta Calcionews24.com, infatti, il mister biancoceleste non vorrebbe centravanti statici e fisici, ma attaccanti con la capacità di girare e incidere tramite la loro tecnica e intelligenza.

Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images via Onefootball

Lazio: il problema in attacco

Alla Lazio, però, non c'è nessun giocatore che rispecchia a pieno i requisiti dell'attaccante ideale del Comandante: Dia sembrerebbe abbassarsi troppo, senza essere incisivo davanti la porta; Castellanos, invece, nonostante il buon lavoro con la squadra, non segna molto spesso.

E' soprattutto per questi motivi che Sarri freme per avere un attaccante come piace a lui, adatto al suo tipo di gioco.

Il mercato: il nome ideale per Sarri

Il mister toscano ha già in mente un ottimo profilo, importante per il suo gioco: Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Il classe 1997, infatti, ha le caratteristiche ideali per Sarri: sa muoversi in attacco, è un goleador e offre molti assist ai propri compagni di squadra.

Nonostante tutto, però, la possibilità di vedere lo spagnolo alla Lazio potrebbe avverarsi solo in caso di una cessione: il valore di mercato di Oyarzabal supera i 30 milioni di euro.