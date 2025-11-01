Sarri vuole un attaccante: il profilo ideale da monitorare durante il mercato invernale
Il mercato invernale si avvicina e, in caso di esito positivo, la Lazio potrà tornare ad acquistare dei calciatori. Sarri vorrebbe lavorare sull'attacco.
Maurizio Sarri, è sempre stato molto chiaro riguardo il prototipo di attaccante che vorrebbe alla Lazio. Come riporta Calcionews24.com, infatti, il mister biancoceleste non vorrebbe centravanti statici e fisici, ma attaccanti con la capacità di girare e incidere tramite la loro tecnica e intelligenza.
Lazio: il problema in attacco
Alla Lazio, però, non c'è nessun giocatore che rispecchia a pieno i requisiti dell'attaccante ideale del Comandante: Dia sembrerebbe abbassarsi troppo, senza essere incisivo davanti la porta; Castellanos, invece, nonostante il buon lavoro con la squadra, non segna molto spesso.
E' soprattutto per questi motivi che Sarri freme per avere un attaccante come piace a lui, adatto al suo tipo di gioco.
Il mercato: il nome ideale per Sarri
Il mister toscano ha già in mente un ottimo profilo, importante per il suo gioco: Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Il classe 1997, infatti, ha le caratteristiche ideali per Sarri: sa muoversi in attacco, è un goleador e offre molti assist ai propri compagni di squadra.
Nonostante tutto, però, la possibilità di vedere lo spagnolo alla Lazio potrebbe avverarsi solo in caso di una cessione: il valore di mercato di Oyarzabal supera i 30 milioni di euro.