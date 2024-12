Primavera Live | Cesena-Lazio: 1-1 biancocelesti in dieci

Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa nel primo turno infrasettimanale di questo campionato Serie A 2024/25 andando a far visita al Cesena, attualmente 16° in classifica. La squadra di Sanderra vuole dar seguito alla bella vittoria casalinga di domenica contro il Bologna che ha fatto ripartire il cammino biancoceleste dopo un paio di inciampi. Dal canto loro i Cavallucci di Campedelli hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali di Cesena-Lazio

CESENA: Montalti, Campedelli, Valentini, Tampieri, Castorri, Perini,Coveri, Domeniconi, Manetti, Gallea, Dolce

A disp.: Veliaj, Ghinelli, Tosku, Ronchetti, Pitti, Zamagni T., Valmori, Zamagni D., Cavaliere, Abbondanza, Wade

All.: Nicola Campedelli

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Bordon F., Petta, Gelli, Di Tommaso, D`Agostini, Munoz, Pinelli, Zazza, Milani.

A disp.: Bosi, Bordon E., Nazzaro, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Sulejmani, Balde, Battisti, Ciucci

All.: Dario Barraco

Arbitro: Gabriele Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Simone Pistarelli - Gregorio Maria Galeani

Il LIVE del match tra Cesena e Lazio Primavera