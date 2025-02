Primavera Live | Lazio-Cagliari 2-2: i sardi pareggiano nel recupero

La Lazio Primavera è chiamata a rialzarsi dopo il ko nel derby nell'ultima giornata. La squadra di Pirozzi attualmente milita al 7° posto in classifica ed ospita quest'oggi a Formello il Cagliari, 13° con 29 punti. Servirà la miglior prestazione per portare a casa tre punti fondamentali per rimanere agganciati al treno della parte alta della classifica.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Petta, Bordon, Karsenty; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra, D`Agostini, Balde.

A disp.: Bosi, Cipriani, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Sulejmani, Marinaj, Scuto, Battisti, Ciucci

All.: Sergio Pirozzi

CAGLIARI: Iliev; Arba, Soldati, Pintus, Marcolini, Achour, Liteta, Grandu, Sulev, Bolzan, Franke. A disp.: Auseklis, Collu, Balde, Malfitano, Simonetta, Lo Verde, Tronci, Vinciguerra, Marini, Trepy.

All.: Fabio Pisacane

Il Live del match