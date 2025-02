La Nord organizza una raccolta in favore dei canili della Capitale: le info

In questi giorni frenetici di calciomercato, che si stanno rivelando a dir poco tragicomici per la Lazio, arriva forse una delle più belle notizie nel mondo del tifo biancoceleste che esula dai confini prettamente calcistici. Il tifo organizzato biancoceleste ha infatti pianificato la consueta raccolta in favore dei canili della Capitale.

Ebbene sì, attraverso un comunicato sui propri profili social, gli Ultras Lazio e la Tribuna Tevere hanno indetto una raccolta di generi alimentari, coperte e medicinali per aiutare i cani in difficoltà nei vari rifugi della Capitale. Come si legge nel comunicato tutto ciò avrà luogo prima della partita tra Lazio e Monza in programma domenica 9 febbraio dalle 10:00 alle 14:00.

Depositphotos

Il comunicato della Curva Nord

Il cane é gentiluomo!

É sincero, non mente e non inganna, non tradisce, è generoso e altruista e soprattutto ha fiducia...e noi non tradiamo la sua.

Abbiamo deciso di raccogliere coperte nuove e usate di lana, cotone e pile (non materiale imbottito), cibo sia secco che umido (per cuccioli ed adulti), traversine ed antiparassitari generici. La Raccolta ci sarà Domenica 9 febbraio prima di Lazio-Monza a Ponte Milvio dalle ore 10:00 alle 14:00 per poi distribuire quanto raccolto, nei vari rifugi della Capitale.

