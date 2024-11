Corsa Trump-Harris: i risultati delle elezioni Usa e lo spoglio in diretta

I futures di Wall Street stanno accelerando dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. Se il Dow Jones dovesse guadagnare il 2% all'apertura delle contrattazioni, registrerebbe il più grande rialzo giornaliero dal giugno 2023. Il dollaro ha raggiunto il suo livello più alto degli ultimi due anni, mentre il Bitcoin ha toccato un nuovo record superando i 75.000 dollari. Durante la campagna elettorale, Trump aveva dichiarato: "Trasformeremo l'America nella capitale mondiale delle criptovalute". Sul mercato dei Treasury, il rendimento del decennale è salito sopra il 4,4% a causa delle aspettative che i tagli fiscali e i piani di spesa di Trump possano ampliare il deficit, con possibili nuove tariffe che potrebbero alimentare l'inflazione. Al contrario, le materie prime, come petrolio, metalli e cereali, sono in calo per via del rafforzamento del dollaro e dei timori legati ai dazi sulle importazioni cinesi.