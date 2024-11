Lazio-Porto, uno sguardo al momento dei portoghesi

Giovedì alle 21.00 Lazio e Porto torneranno a sfidarsi all'Olimpico dopo il doppio confronto arrivato in Europa League nel corso della stagione 2021-2022. Biancocelesti al comando della classifica a punteggio pieno, i portoghesi a quota quattro con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre uscite. Dopo l'eliminazione subita agli ottavi di finale di due anni fa, la Lazio ha l'opportunità di vendicare almeno in parte la doppia sfida giocata a febbraio 2022.

Il momento dei portoghesi

Un percorso netto in campionato, fatto da 27 punti ottenuti nelle prime dieci giornate di Liga Portugal, con l’unico stop subito alla quarta giornata sul campo dello Sporting campione in carica. Dopo il dolce inizio di stagione, segnato dall’incredibile rimonta in Supercoppa portoghese contro Gyokeres e compagni, il Porto di Vitor Bruno sembra aver ritrovato un’importante continuità di risultati, mancata per lunghi tratti della scorsa stagione e decisiva nei 18 punti di distacco dalla vetta. Tra campionato, Taca da Liga ed Europa League, i dragões sono reduci da sei vittorie consecutive, con il 4-0 della scorsa domenica rifilato all’Estoril.

Il percorso in Europa League

Una piccola macchia sull’avvio dei portoghesi è arrivata il 25 settembre scorso, quando nella prima uscita europea la squadra di Vitor Bruno è uscita sconfitta per 3-2 dalla trasferta contro il Bodo/Glimt, dove l’iniziale vantaggio siglato dal solito Samu Omorodion non è bastato a tornare in patria con dei punti. Dopo la sconfitta in terra norvegese il Porto ha ospitato al Do Dragao il Manchester United, ribaltando l’iniziale 0-2 ma subendo in pieno recupero il pareggio di Maguire. Il primo successo è arrivato nell’ultimo turno, battendo con un secco 2-0 l’Hoffenheim, salendo a quota 4 per il momentaneo quindicesimo posto in classifica.

Brilla la stella di Samu Omorodion

Al centro di un grande avvio stagionale non può che esserci Samu Omorodion, attaccante spagnolo arrivato dall'Atletico Madrid nella seconda parte del calciomercato estivo. Sette gol complessivi nelle prime sette uscite in Liga Portugal, con quattro reti messe a segno nelle prime tre sfide di Europa League: il momentaneo vantaggio siglato in Norvegia, la doppietta ai danni del Manchester United e il gol del 2-0 contro l’Hoffenheim, per un attaccante che in poche settimane ha restituito al Porto ambizione e pericolosità offensiva, per una piazza che negli anni ha vantato numeri nove quali Radamel Falcao e Jackson Martinez. E' senza dubbio lui la minaccia principale dei portoghesi, che in questo avvio hanno messo a referto sette reti in tre gare.