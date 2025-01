Primavera 1 Live | Milan e Lazio non vanno oltre lo 0-0

Dopo la sconfitta di misura per 0-1 subita in casa contro il Sassuolo nell’ultimo turno, la Lazio Primavera è chiamata a un nuovo esame di alto livello. Oggi, sotto la guida di Sergio Pirozzi al suo debutto in panchina, i biancocelesti affronteranno il Milan, attualmente terzo in classifica. Le due squadre sono divise da appena quattro punti, rendendo questa sfida un’occasione importante per accorciare alle posizioni alte di classifica.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Milan (4-3-3):

Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.

Lazio (4-4-2):

Renzetti; Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta; Di Tommaso, Pinelli, Zaza, Milani; Serra, Sulejmani.

Il live del match tra Milan e Lazio Primavera