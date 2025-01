Capua: “Nel derby conterà la voglia di vincere, della Lazio mi piace…”

Domenica Roma e Lazio disputeranno il primo derby della stagione e, in occasione di questa grande sfida, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva il cantautore romano e romanista Vincenzo Capua. Il giovane affianca al calcio la passione per la musica che è diventata per lui anche un lavoro. Ha partecipato al Festival di Castrocaro su Rai 1 e alla trasmissione annuale “L’anno che verrà”. È stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Rosario Fiorello, è stato ospite anche a Viva Rai 2. Ha aperto i concerti di Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e Nek. Da Speaker radiofonico, ha condotto un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo su Radio Italia Anni ’60. Come cantautore, inoltre, partecipa alla Nazionale Cantanti, gruppo di artisti nato con lo scopo di promuovere progetti di solidarietà. Da vero tifoso, a poco più di 24 ore dall’ emozionante match, ha parlato insieme a noi dell’emozione della stracittadina, del suo tifo, nonché di Lazio e Roma.

Nella prossima pagina l’intervista integrale