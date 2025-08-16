Primavera Live | Lazio-Genoa 1-2: termina la partita
Marcature: al 20' la sblocca Serra (L), trova la rete del pareggio Jacopo Grossi (G) al 41'. Al 47' Romano porta avanti il Genoa
Riparte ufficialmente il Campionato Primavera 1 con la nuova Lazio targata Francesco Punzi, che ospita allo Stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello il Genoa. I biancocelesti si devono riscattare dopo la stagione altalenante dello scorso anno partita con buone premesse poi non confermate con l'andare delle partite.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Pinelli, Ferrari.
A disp.: Giacomone, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, D'Agostini, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Curzi.
All.: Francesco Punzi
GENOA U20: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi, Romano, Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone, Arata, Zulevic.
A disp.: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Spicuglia, Mendolia, Iron Taieb, Albè, Diallo, Galvano, Lafont, Gibertini.
All.: Jacopo Sbravati
Il LIVE scritto del match di Lazio-Genoa Primavera
-
96'
Termina il match
Esce sconfitta la Lazio che si fa rimontare dal Genoa
-
90'
Tempo addizionale
Decretati 6 minuti di recupero
-
85'
Sostituzioni Genoa
Fuori: Romano, Carbone
Dentro: Mendolia, Spicuglia
-
77'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni
Dentro: Battisti
-
77'
Sostituzione Genoa
Fuori: Zulevic
Dentro: Galvano
-
73'
Sostituzione Genoa
Fuori: Grossi
Dentro: Lafont
-
73'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Gelli, Pinelli
Dentro: Canali, Curzi
-
70'
Cooling Break
Pausa per dissetarsi, Lazio sempre sotto nel punteggio
-
65'
Occasione Lazio
D'Agostini non riesce nella girata di testa, palla alta
-
61'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni, intervento falloso su Grossi
-
58'
Occasione Lazio
Da angolo Serra si ritrova la palla a mezz'altezza si coordina ma la palla è troppo centrale
-
58'
Incrocio dei pali per la Lazio
D'Agostini si libera per la conclusione al limite dell'area e con il mancino incrociato trova l'incrocio dei pali
-
55'
Sostituzione Lazio
Fuori: Santagostino
Dentro: D'Agostini
-
53'
Ammonizione Genoa
Cartellino giallo per Zulevic, intervento in ritardo su Farcomeni
-
47'
Gol Genoa
Grande rete di Romano che con dopo un dribbling in area va alla conclusione e trova l'angolino
-
46'
Occasione Lazio
Serra ci prova dal limite, blocca Baccelli
-
45'
Si riparte
Al via la seconda frazione di gioco
-
48'
Termina il primo tempo
Si va a riposo sull'1-1 parziale
-
45'
Tempo addizionale
Saranno tre i minuti di recupero
-
45'
Corner Lazio
Buona sviluppo di manovra dei biancocelesti che si conquistano l'angolo
-
42'
Gol Genoa
Palla che schizza al limite dell'area con Grossi che va alla conclusione e trova lo specchio pareggiando i conti. Bosi la battezza male convinto fosse fuori ma la palla si insacca in rete
-
40'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Pinelli, intervento in scivolata in ritardo
-
37'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Cuzzarella, intervento in ritardo in fase di ripiegamento
-
35'
Forcing Genoa
Ha preso campo adesso il Genoa che prova a ribaltare il risultato
-
27'
Si riparte
Termina il cooling break: si riprende a giocare
-
25'
Tanti giocatori della Prima Squadra a vedere la Primavera
Hanno raggiunto i già presenti Provstgaard e Furlanetto anche capitan Zaccagni e Marusic
-
25'
Cooling Break
Pausa brevissima per dissetarsi per i 22 in campo
-
24'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in scivolata in ritardo su Romano
-
22'
Occasione Genoa
Bosi è costretto ad un'uscita provvidenziale per evitare una potenziale occasione degli ospiti
-
20'
GOOOOOL LAZIOOOO
Sugli sviluppi del corner dopo un flipper la palla resta in area e Serra è il più lesto di tutti depositando facilmente la palla in rete
-
19'
Occasione Lazio
Traiettoria velenosissima di Farcomeni su punizione che insidia Baccelli costretto a rifugiarsi in corner
-
18'
Ammonizione Genoa
Scappa via Cuzzarella sull'out do destra a Klisys che lo trattiene fallosamente, corretto il cartellino giallo e adesso attenzione alla punizione della Lazio
-
14'
Corner intercettato
Spazza bene la difesa della Lazio
-
14'
Corner Genoa
Si fanno vedere in avanti i rossoblù
-
9'
Nota a margine
Presenti a vedere la partita Furlanetto e Provstgaard
-
7'
Ci prova la Lazio
Calvani tenta l'azione solitaria sull'out di sinistra, cross che però termina nelle braccia del portiere. È una Lazio a trazione anteriore quella vista fino ad adesso
-
4'
Ci prova Farcomeni
Nonostante la posizione defilata comunque al limite dell'area, Farcomeni prova la battuta diretta… palla di poco alta
-
4'
Punizione Lazio
Gelli guadagna una buona punizione vedremo come la sfrutterà la Lazio
-
1'
Inizia la partita
Muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa