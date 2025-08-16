Primavera Live | Lazio-Genoa 1-2: termina la partita

Marcature: al 20' la sblocca Serra (L), trova la rete del pareggio Jacopo Grossi (G) al 41'. Al 47' Romano porta avanti il Genoa

Beniamino Civitelli /

Marcature: al 20' la sblocca Serra (L), trova la rete del pareggio Jacopo Grossi (G) al 41'. Al 47' Romano porta avanti il Genoa

Beniamino Civitelli /

Riparte ufficialmente il Campionato Primavera 1 con la nuova Lazio targata Francesco Punzi, che ospita allo Stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello il Genoa. I biancocelesti si devono riscattare dopo la stagione altalenante dello scorso anno partita con buone premesse poi non confermate con l'andare delle partite. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

Valerio Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Valerio Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Pinelli, Ferrari.

A disp.: Giacomone, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, D'Agostini, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Curzi.

All.: Francesco Punzi

GENOA U20: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi, Romano, Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone, Arata, Zulevic.

A disp.: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Spicuglia, Mendolia, Iron Taieb, Albè, Diallo, Galvano, Lafont, Gibertini.

All.: Jacopo Sbravati

Il LIVE scritto del match di Lazio-Genoa Primavera

  • 96'
    match_ended
    Share Link

    Termina il match

    Esce sconfitta la Lazio che si fa rimontare dal Genoa

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretati 6 minuti di recupero

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Genoa

    Fuori: Romano, Carbone

    Dentro: Mendolia, Spicuglia

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni

    Dentro: Battisti

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Genoa

    Fuori: Zulevic

    Dentro: Galvano

  • 73'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Genoa

    Fuori: Grossi

    Dentro: Lafont

  • 73'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Gelli, Pinelli

    Dentro: Canali, Curzi

  • 70'
    whistle
    Share Link

    Cooling Break

    Pausa per dissetarsi, Lazio sempre sotto nel punteggio

  • 65'
    Share Link

    Occasione Lazio

    D'Agostini non riesce nella girata di testa, palla alta

  • 61'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bordoni, intervento falloso su Grossi

  • 58'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Da angolo Serra si ritrova la palla a mezz'altezza si coordina ma la palla è troppo centrale

  • 58'
    Share Link

    Incrocio dei pali per la Lazio

    D'Agostini si libera per la conclusione al limite dell'area e con il mancino incrociato trova l'incrocio dei pali

  • 55'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Santagostino

    Dentro: D'Agostini

  • 53'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Genoa

    Cartellino giallo per Zulevic, intervento in ritardo su Farcomeni

  • 47'
    goal
    Share Link

    Gol Genoa

    Grande rete di Romano che con dopo un dribbling in area va alla conclusione e trova l'angolino

  • 46'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Serra ci prova dal limite, blocca Baccelli

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Si riparte

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 48'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    Si va a riposo sull'1-1 parziale 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno tre i minuti di recupero

  • 45'
    corner_kick
    Share Link

    Corner Lazio

    Buona sviluppo di manovra dei biancocelesti che si conquistano l'angolo

  • 42'
    goal
    Share Link

    Gol Genoa

    Palla che schizza al limite dell'area con Grossi che va alla conclusione e trova lo specchio pareggiando i conti. Bosi la battezza male convinto fosse fuori ma la palla si insacca in rete

  • 40'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Pinelli, intervento in scivolata in ritardo

  • 37'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Cuzzarella, intervento in ritardo in fase di ripiegamento

  • 35'
    Share Link

    Forcing Genoa

    Ha preso campo adesso il Genoa che prova a ribaltare il risultato

  • 27'
    whistle
    Share Link

    Si riparte

    Termina il cooling break: si riprende a giocare

  • 25'
    whistle
    Share Link

    Tanti giocatori della Prima Squadra a vedere la Primavera

    Hanno raggiunto i già presenti Provstgaard e Furlanetto anche capitan Zaccagni e Marusic

  • 25'
    whistle
    Share Link

    Cooling Break

    Pausa brevissima per dissetarsi per i 22 in campo

  • 24'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in scivolata in ritardo su Romano

  • 22'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Genoa

    Bosi è costretto ad un'uscita provvidenziale per evitare una potenziale occasione degli ospiti

  • 20'
    goal
    Share Link

    GOOOOOL LAZIOOOO

    Sugli sviluppi del corner dopo un flipper la palla resta in area e Serra è il più lesto di tutti depositando facilmente la palla in rete

  • 19'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Traiettoria velenosissima di Farcomeni su punizione che insidia Baccelli costretto a rifugiarsi in corner

  • 18'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Genoa

    Scappa via Cuzzarella sull'out do destra a Klisys che lo trattiene fallosamente, corretto il cartellino giallo e adesso attenzione alla punizione della Lazio

  • 14'
    corner_kick
    Share Link

    Corner intercettato

    Spazza bene la difesa della Lazio

  • 14'
    corner_kick
    Share Link

    Corner Genoa

    Si fanno vedere in avanti i rossoblù

  • 9'
    Share Link

    Nota a margine

    Presenti a vedere la partita Furlanetto e Provstgaard

  • 7'
    Share Link

    Ci prova la Lazio

    Calvani tenta l'azione solitaria sull'out di sinistra, cross che però termina nelle braccia del portiere. È una Lazio a trazione anteriore quella vista fino ad adesso

  • 4'
    free_kick
    Share Link

    Ci prova Farcomeni

    Nonostante la posizione defilata comunque al limite dell'area, Farcomeni prova la battuta diretta… palla di poco alta

  • 4'
    free_kick
    Share Link

    Punizione Lazio

    Gelli guadagna una buona punizione vedremo come la sfrutterà la Lazio

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia la partita

    Muovono il primo pallone di gioco i padroni di casa

Leoni al Liverpool: speciale classifica di cessioni che riguarda anche la Lazio
Vertice storico tra Trump e Putin: tutti i dettagli