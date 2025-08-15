Vertice storico tra Trump e Putin: tutti i dettagli

Pagina mondiale di storia quest'oggi. Il presidente americano e quello russo sono ad Anchorage per il faccia a faccia previsto oggi: secondo il Cremlino potrebbe durare 6-7 ore. Trump: "Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so se sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi. L'Europa non mi sta dicendo cosa fare" con Putin ma "sarà coinvolta nel processo, così come Zelensky". Il leader di Kiev: "Contiamo sugli Stati Uniti per porre fine alla guerra".

Vertice iniziato con un insolito passaggio in auto

Novità che ha sorpreso un po' tutti. E' molto insolito vedere i leader di due superpotenze viaggiare nella stessa limousine. Quando Trump e Putin sono scesi dal palco, il presidente americano è salito in auto dallo sportello di destra, quello russo da sinistra. Non sembravano esserci interpreti e Putin parla inglese abbastanza bene da sostenere una conversazione. Questo potrebbe aggiungere mistero a ciò di cui i due leader discutono in privato durante questa visita, proprio come una conversazione che ebbero ad Amburgo nel 2017, all'inizio del primo mandato di Trump.

L'accoglienza di Trump a Putin

In molti si sono domandati come gli Stati Uniti avrebbero accolto il Premier russo. Donald Trump ha accolto Putin con una coreografia studiata nel dettaglio: dalla discesa «coordinata» dagli aerei al tappeto rosso, dal sorvolo di aerei militari al palco con la scritta «Alaska 2025».