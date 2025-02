Primavera Live | Genoa-Lazio 1-2: Milani all'ultimo minuto segna il gol-vittoria

Torna in campo la Lazio Primavera che sfiderà in trasferta il Genoa. La squadra di Sergio Pirozzi è reduce dalla vittoria casalinga nel turno infrasettimanale per 4-3 contro il Cesena, mentre i rossoblù hanno vinto agevolmente per 4-0 contro l'Udinese. La Lazio è attualmente ottava in campionato con 40 punti, mentre il Genoa è appena sopra di un punto attualmente settimo. Sarà dunque una sfida importantissima quella di oggi per tentare di scavalcare una diretta concorrente.

Amiche ed amici seguite il Live del match qui su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

GENOA: Magalotti; Barbini, Rossi, Nuredini, Klisys, Contarini, Ghirardello, Arboscello, Deseri, Carbone, Grossi.

A disp.: Baccelli, Meconi, Ferroni, Papastylianou, Dorgu, Mendolia, Pinto, Doucoure, Pagliari, Colonnese, Arata.

All.: Jacopo Sbravati

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon R., Bordoni, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Cuzzarella, D`Agostini, Farcomeni.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Bordon F., Gelli, Serra, Sulejmani, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi

Il Live di Genoa-Lazio Primavera