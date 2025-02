Contro l'Inter straordinari per Dia e sorpresa Pellegrini: le ultime da Formello

Domani alle 21:00 ci sarà la seconda gara da dentro o fuori della stagione, dopo la vittoria contro il Napoli agli Ottavi di Finale, la Lazio sfiderà l'Inter a San Siro per giocarsi l'accesso alle Semifinali di Coppa Italia dove la vincente sfiderà il Milan, che ha a sua volta battuto la Roma. Per gli uomini di Baroni è iniziato il tour de force, d'ora in avanti si giocherà praticamente una volta ogni tre giorni e questa mattina i calciatori biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per l'allenamento di rifinitura prima di partire per Milano.

Le prove tattiche

IPA

A difendere la porta della Lazio contro la squadra di Simone Inzaghi dopo l'esordio stagionale in Serie A toccherà di nuovo a Mandas, che sarà difeso dal quartetto composto da Lazzari, Gigot, Gila e Luca Pellegrini. Il numero 3 biancoceleste non avendo problemi di lista in Coppa Italia sarà schierato dal 1' da Baroni che gli concede una nuova chance, vedremo se questo riaprirà qualche spiraglio per il futuro. A centrocampo torna la coppia titolare con Rovella che dopo aver scontato la squalifica si riprende il suo posto a fianco dell'indomabile Guendouzi. Davanti la sorpresa è Tchaouna da prima punta con alle spalle Isaksen, Dia in veste di trequartista - vedremo se si cambierà in corso d'opera - e Zaccagni.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Inter-Lazio