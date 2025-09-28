Primavera Live | Lecce-Lazio 0-0: termina il match

Federico Serra, Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
È tempo di Campionato Primavera 1: i ragazzi di Francesco Punzi sono chiamati a riprendersi dopo la sconfitta casalinga, maturata sul campo della Borghesiana, contro il Monza di Oscar Brevi. La Lazio Primavera fa visita in trasferta all'ostico Lecce in un match che sulla carta potrebbe essere scoppiettante.

Le formazioni ufficiali 

Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

LECCE U20: Penev; Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Gorter, Kozarac, Esposito.

A disp.: Lupo, Rashidi, Nohr, Spinelli, Candido, Perrone, Persano, Basili, Marrocco, Lomgo, Palmieri.

All.: Simone Schipa

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Trifelli; Santagostino, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Serra.

A disp.: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Milillo, Marinaj, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.

All.:Francesco Punzi

Il Live scritto di Lecce-Lazio Primavera

  93'
    match_ended
    Share Link

    Termina il match

    Finisce 0-0 tra Lecce e Lazio, pochi squilli offensivi dei biancocelesti che reggono però bene difensivamente le azioni dei padroni di casa

  92'
    whistle
    Share Link

    Occasione Lecce

    Laerke prova il tiro a giro, blocca Bosi

  90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno tre i minuti di recupero

  89'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lecce

    Fuori: Esposito

    Dentro: Perrone

  83'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lecce

    Cartellino giallo per Rashidi, trattenuta su Bordon

  81'
    substitution
    Share Link

    Ultima sostituzione Lazio

    Fuori: Ferrari

    Dentro: Iorio

  77'
    substitution
    Share Link

    Il Lecce si divora il gol del vantaggio

    Esposito da dentro l'area piccola tira fuori il colpo di testa a botta sicura che avrebbe portato i padroni di casa in vantaggio

  72'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Gelli, Munoz

    Dentro: Curzi, Pernaselci

  64'
    Share Link

    Occasione Lecce

    Altra occasione per i padroni di casa questa volta con Onyemachi, che prova con il tiro a giro sul secondo palo, palla poco sopra la traversa

  63'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Serra

    Dentro: Montano

  63'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lecce

    Fuori: Kozarac

    Dentro: Rashidi

     

     

  59'
    Share Link

    Occasione Lecce

    L'occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Milojevic, che si gira come un fulmine in area rilasciando una gran tiro che termina di poco alto sopra il montante alto 

  55'
    Share Link

    Sulejmani prova il jolly

    Il centravanti della Lazio recupera palla a centrocampo e tenta la conclusione in porta, palla molto distante dalla porta difesa da Penev

  49'
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Palla in profondità per Serra, l'arbitro inizialmente assegna il corner salvo poi cambiare idea e concedere rimessa dal fondo

  45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Trifelli

    Dentro: Ciucci

  46'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    0-0 dopo i primi 45' di gioco

  45'
    whistle
    Share Link

    Tempo di recupero

    Decretati 60 secondi di recupero

  42'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Munoz, intervento in ritardo sul numero 10 giallorosso

  38'
    Share Link

    Occasione Lecce

    Ci prova Di Pasquale dalla distanza con la sua conclusione che termina di poco a lato alla destra di Bosi

  35'
    Share Link

    Ci prova la Lazio

    Cuzzarella liberato da Sulejmani prova la conclusione dopo esser rientrato sul sinistro, ma il suo tiro viene murato

  28'
    Share Link

    In avanti ora la Lazio

    Si affaccia la Lazio stabilmente nella metà campo del Lecce anche se non crea particolari pericoli

  18'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Liberissimo Ferrari che si libera sulla destra (stile Rovella al derby), ma la palla che mette in mezzo è troppo forte ed imprecisa inutilizzabile così da Serra

  11'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lecce

    Ancora padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un corner con Onyemachi, spazza la difesa a fatica

  9'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lecce

    Dalla Costa va alla conclusione rasoterra dalla distanza, buona risposta di Bosi che devia in corner

  6'
    Share Link

    Si difende la Lazio

    Doppio buon intervento di Bordoni che evita guai alla retroguardia biancoceleste

  4'
    corner_kick
    Share Link

    Corner Lecce

    Primo calcio d'angolo della partita, non sfruttato dai padroni di casa

  1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match

    Muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti

