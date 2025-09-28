Primavera Live | Lecce-Lazio 0-0: termina il match
Segui il live scritto di Lecce-Lazio qui su LazioPress.it
Segui il live scritto di Lecce-Lazio qui su LazioPress.it
È tempo di Campionato Primavera 1: i ragazzi di Francesco Punzi sono chiamati a riprendersi dopo la sconfitta casalinga, maturata sul campo della Borghesiana, contro il Monza di Oscar Brevi. La Lazio Primavera fa visita in trasferta all'ostico Lecce in un match che sulla carta potrebbe essere scoppiettante.
Segui il live scritto di Lecce-Lazio Primavera qui su LazioPress.it.
Le formazioni ufficiali
LECCE U20: Penev; Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Gorter, Kozarac, Esposito.
A disp.: Lupo, Rashidi, Nohr, Spinelli, Candido, Perrone, Persano, Basili, Marrocco, Lomgo, Palmieri.
All.: Simone Schipa
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Trifelli; Santagostino, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Serra.
A disp.: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Milillo, Marinaj, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.
All.:Francesco Punzi
Il Live scritto di Lecce-Lazio Primavera
-
93'
Termina il match
Finisce 0-0 tra Lecce e Lazio, pochi squilli offensivi dei biancocelesti che reggono però bene difensivamente le azioni dei padroni di casa
-
92'
Occasione Lecce
Laerke prova il tiro a giro, blocca Bosi
-
90'
Tempo addizionale
Saranno tre i minuti di recupero
-
89'
Sostituzione Lecce
Fuori: Esposito
Dentro: Perrone
-
83'
Ammonizione Lecce
Cartellino giallo per Rashidi, trattenuta su Bordon
-
81'
Ultima sostituzione Lazio
Fuori: Ferrari
Dentro: Iorio
-
77'
Il Lecce si divora il gol del vantaggio
Esposito da dentro l'area piccola tira fuori il colpo di testa a botta sicura che avrebbe portato i padroni di casa in vantaggio
-
72'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Gelli, Munoz
Dentro: Curzi, Pernaselci
-
64'
Occasione Lecce
Altra occasione per i padroni di casa questa volta con Onyemachi, che prova con il tiro a giro sul secondo palo, palla poco sopra la traversa
-
63'
Sostituzione Lazio
Fuori: Serra
Dentro: Montano
-
63'
Sostituzione Lecce
Fuori: Kozarac
Dentro: Rashidi
-
59'
Occasione Lecce
L'occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Milojevic, che si gira come un fulmine in area rilasciando una gran tiro che termina di poco alto sopra il montante alto
-
55'
Sulejmani prova il jolly
Il centravanti della Lazio recupera palla a centrocampo e tenta la conclusione in porta, palla molto distante dalla porta difesa da Penev
-
49'
Si fa vedere la Lazio
Palla in profondità per Serra, l'arbitro inizialmente assegna il corner salvo poi cambiare idea e concedere rimessa dal fondo
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Trifelli
Dentro: Ciucci
-
46'
Termina il primo tempo
0-0 dopo i primi 45' di gioco
-
45'
Tempo di recupero
Decretati 60 secondi di recupero
-
42'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Munoz, intervento in ritardo sul numero 10 giallorosso
-
38'
Occasione Lecce
Ci prova Di Pasquale dalla distanza con la sua conclusione che termina di poco a lato alla destra di Bosi
-
35'
Ci prova la Lazio
Cuzzarella liberato da Sulejmani prova la conclusione dopo esser rientrato sul sinistro, ma il suo tiro viene murato
-
28'
In avanti ora la Lazio
Si affaccia la Lazio stabilmente nella metà campo del Lecce anche se non crea particolari pericoli
-
18'
Occasione Lazio
Liberissimo Ferrari che si libera sulla destra (stile Rovella al derby), ma la palla che mette in mezzo è troppo forte ed imprecisa inutilizzabile così da Serra
-
11'
Occasione Lecce
Ancora padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un corner con Onyemachi, spazza la difesa a fatica
-
9'
Occasione Lecce
Dalla Costa va alla conclusione rasoterra dalla distanza, buona risposta di Bosi che devia in corner
-
6'
Si difende la Lazio
Doppio buon intervento di Bordoni che evita guai alla retroguardia biancoceleste
-
4'
Corner Lecce
Primo calcio d'angolo della partita, non sfruttato dai padroni di casa
-
1'
Inizia il match
Muovono il primo pallone di gioco i biancocelesti