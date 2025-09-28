Castellanos torna titolare: a Genova cerca il primo gol esterno con Sarri

La fiducia del tecnico

Dopo l’ingresso positivo nel derby, dove ha dato nuova energia alla manovra offensiva, Valentín Castellanos si prepara a tornare titolare contro il Genoa. In un periodo complicato per la Lazio, Sarri punta forte sull’attaccante argentino, da cui si aspettano i gol necessari per ritrovare i tre punti, conquistati finora solo nella vittoria casalinga contro il Verona.

Il tabù trasferta

Per il Taty, Marassi può diventare il palcoscenico giusto per spezzare un digiuno particolare: nelle 20 presenze con Sarri allenatore non ha mai segnato lontano dall’Olimpico. Un dato sorprendente, considerando che proprio in trasferta, contro Frosinone e Como, erano arrivate le sue uniche due doppiette in Serie A. Contro i rossoblù, Castellanos è dunque chiamato a interrompere il trend e a dare ossigeno a una Lazio in difficoltà.