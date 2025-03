Scontro diretto per un piazzamento europeo quello che va in scena al Dall'Ara dalle 15:00 tra Bologna e Lazio, valevole per la 29° giornata di Serie A, con la squadra di Baroni reduce dalle fatiche di Europa League, che hanno però sorriso ai biancocelesti; i rossoblù intenzionati a far continuare il suo buon periodo di forma. Italiano e Baroni sono divisi da un solo punto e inseguono la Juventus al quarto posto che è ad una sola lunghezza di distanza dalla Lazio: la posta in palio è altissima.

Seguite il live scritto del match tra biancocelesti e rossoblù su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia.

A disposizione: Furlanetto, Mandas, Gigot, Hysaj, Tavares, Patric, Provstgaard, Basic, Belahyane, Castellanos, Ibrahimovic, Noslin, Pedro, Tchaouna.

Allenatore: Marco Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Il Live del match