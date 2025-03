Bologna-Lazio, i convocati biancocelesti: out Dele-Bashiru, la scelta su Hysaj

Archiviato il pareggio contro il Plzen, risultato che porta i biancocelesti a raggiungere la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, in cui sfiderà per un doppio incontro il Bodo/Glimt, la Lazio affronterà invece in campionato il Bologna alle ore 15:00 per la 29° giornata di Serie A.

Come riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, Dele-Bashiru non sarà a disposizione del mister Baroni per l'incontro contro il Bologna. Il centrocampista nigeriano è stato costretto nuovamente a fermarsi, probabilmente per un rientro decisamente affrettato, dopo l'infortunio alla caviglia accusato nella scorsa gara contro il Venezia. Nonostante il subentro a gara in contro contro il Viktoria Plzen, Dele-Bashiru potrebbe aver subito una riacutizzazione del problema, che gli è costata la convocazione contro il Bologna.

Un altro stop importante è quello del Taty Castellanos. I sessantasei minuti giocati contro il Plzen hanno affaticato ancora di più l'attaccante argentino che veniva già dall'infortunio alla coscia accusato contro il Napoli, problema che lo aveva tenuto fuori per un mese. Castellanos, già assente nelle prove di rifinitura a Formello di ieri, sarà valutato prima della partita, ma si esclude la possibilità che possa partire dal 1' contro il Bologna, si deciderà invece se inserirlo a gara in corso per 20-25 minuti.

Di seguito la lista dei calciatori biancocelesti convocati da mister Baroni per la sfida della 15:00 allo Stadio Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Provstgaard, Romagnoli, Tavares;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.