CONFERENZA BARONI | "Siamo ambiziosi, il Cagliari ha fatto un tiro…"

Castrovilli ha bisogno di fiducia e l'aspetta da me, oggi ha avuto un piccolo problemino e adesso vediamo come sta. Lui sta bene non vedo l'ora di poterlo utilizzare, c'è stata questa esclusione dall'Europa che l'ha penalizzato nel minutaggio. Gli altri stanno facendo un percorso, vanno messi in campo. Ad esempio Tchaouna è forte e gli si sta costruendo il ruolo, non è come Zaccagni che ha già il ruolo cucito addosso, Isaksen ha già un anno alle spalle. Anche Dele ha bisogno di comprendere il ruolo