Lazio-Cagliari | Piccoli nel pre: "Contro la Lazio partita tosta. Dobbiamo essere più cinici"

L'obiettivo della Lazio contro il Cagliari sono altri tre punti fondamentali per crescere ancor di più in campionato, il lavoro di Baroni sta dando i suoi frutti: un spogliatoio compatto e solido, ma l'entusiasmo di queste ultime vittorie non si dovrà trasformare in superficialità e disattenzione, la partita contro il Cagliari sarà importante per confermare la crescita in Serie A. Nel frattempo, il terzino rossoblù, Piccoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky e Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Cagliari, gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A.

Le parole di Piccoli

Dobbiamo essere più cinici, avere più possibilità e sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo davanti al meglio.

L'undicesima da titolare, può essere il tuo anno