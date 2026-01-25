Primavera Live | Monza-Lazio 0-0: fine primo tempo
Segui il live del match tra Monza e Lazio valevole per la 22° giornata di Serie A
Archiviata l’importante vittoria contro la Cremonese, che ha permesso alla Lazio Primavera di tornare al successo dopo un digiuno che durava dallo scorso 12 dicembre, ultima vittoria in trasferta sulla Roma, oggi i ragazzi di Punzi sono pronti per una nuova sfida. Alle ore 15:00 i biancocelesti affronteranno il Monza.
Le formazioni ufficiali
MONZA U20: Strajnar, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Buonaiuto, Reita, Mout, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Attinasi, Fardin, Treffiletti, Castelli, Iuliani, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. Allenatore: Oscar Arnaldo Brevi.
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes. A disposizione: Bosi, Calvani, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.
La designazione arbitrale
Arbitro: Alfredo Iannello (sez. Messina)
Assistenti: Manzini-Battista Citarda
Il live del match tra Monza e Lazio
-
46'
Fine primo tempo
Terminata la prima frazione di gioco tra Monza e Lazio
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero confermato, si giocherà fino al 46'
-
37'
Cartellino giallo
Ammonito anche Reita
-
33'
Occasione Lazio
Colpo di testa di Serra, ma troppo centrale
-
27'
Cartellino giallo
Ammonito Munoz
-
24'
Rigore sbagliato
Reita sbaglia dal dischetto, conclusione fuori
-
22'
Calcio di rigore
Rigore a favore del Monza per un tocco di braccio di Serra
-
19'
Occasione Monza
Reita innesca Bonaiuto, ma Munoz chiude l'occasione per i brianzoli
-
11'
Passati i primi dieci minuti
Poche occasioni ed emozioni in questi primi dieci minuti tra Monza e Lazio
-
1'
Inizia Monza-Lazio!
Al via la 22° giornata di Primavera 1 per la Lazio di Punzi, che dopo l'importante vittoria contro la Cremonese