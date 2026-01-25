LIVE

Primavera Live | Monza-Lazio 0-0: fine primo tempo

Segui il live del match tra Monza e Lazio valevole per la 22° giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

Archiviata l’importante vittoria contro la Cremonese, che ha permesso alla Lazio Primavera di tornare al successo dopo un digiuno che durava dallo scorso 12 dicembre, ultima vittoria in trasferta sulla Roma, oggi i ragazzi di Punzi sono pronti per una nuova sfida. Alle ore 15:00 i biancocelesti affronteranno il Monza

Le formazioni ufficiali

MONZA U20: Strajnar, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Buonaiuto, Reita, Mout, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Attinasi, Fardin, Treffiletti, Castelli, Iuliani, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. Allenatore: Oscar Arnaldo Brevi.

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes. A disposizione: Bosi, Calvani, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.

La designazione arbitrale 

Arbitro: Alfredo Iannello (sez. Messina)
Assistenti: Manzini-Battista Citarda

Il live del match tra Monza e Lazio

  • 46'
    whistle
    Fine primo tempo

    Terminata la prima frazione di gioco tra Monza e Lazio

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero confermato, si giocherà fino al 46'

  • 37'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito anche Reita

  • 33'
    whistle
    Occasione Lazio

    Colpo di testa di Serra, ma troppo centrale

  • 27'
    yellow_card
    Cartellino giallo

    Ammonito Munoz

  • 24'
    whistle
    Rigore sbagliato

    Reita sbaglia dal dischetto, conclusione fuori

  • 22'
    whistle
    Calcio di rigore

    Rigore a favore del Monza per un tocco di braccio di Serra

  • 19'
    whistle
    Occasione Monza

    Reita innesca Bonaiuto, ma Munoz chiude l'occasione per i brianzoli

  • 11'
    whistle
    Passati i primi dieci minuti

    Poche occasioni ed emozioni in questi primi dieci minuti tra Monza e Lazio

  • 1'
    match_started
    Inizia Monza-Lazio!

    Al via la 22° giornata di Primavera 1 per la Lazio di Punzi, che dopo l'importante vittoria contro la Cremonese

