L’addio di Caicedo, le parole della moglie Maria ai tifosi biancocelesti

In esclusiva a Laziopress.it, Maria Garcia la moglie di Caicedo, dopo le ultime notizie di calciomercato ha espresso il suo pensiero sul trasferimento del marito al Genoa, sottolineando che la cosa che gli mancherà di più sono i tifosi biancocelesti. Gli stessi che hanno voluto e vogliono molto bene all’ormai ex attaccante biancoceleste, che in più occasioni ha risolto molte partite sullo scadere del tempo di gioco. Ecco le parole di Maria: “Quello che veramente mi mancherà siete voi tifosi, che volete tanto bene mio marito. Grazie”

