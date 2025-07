Lazio in vendita? La società smentisce le indiscrezioni delle ultime ore: il comunicato

Nella mattinata di oggi la Società Sportiva Lazio ha redatto e pubblicato sui canali ufficiali un importantissimo comunicato a seguito di alcune notizie circolate in queste ultime ore che riportano presunte trattative, avviate dal presidente Claudio Lotito, dirette alla cessione del club capitolino. La notizia aveva fatto scalpore fra i tifosi e aveva sollevato false speranze. La nota è proprio rivolta a smentire queste voci infondate e gravemente lesive della reputazione delle società coinvolte e dei loro rappresentanti.

S.S. Lazio S.p.A. and Lazio Events S.r.l. firmly reject the rumors that have circulated in recent hours regarding alleged negotiations for the sale of the majority stake in the Club held by President Claudio Lotito.

These claims are entirely unfounded, false, and seriously damaging to the reputation of the companies involved and their representatives. The dissemination of such reports, lacking any concrete evidence and based solely on alleged “confidences,” constitutes a clear case of market manipulation through false information, aimed at interfering with a listed and regulated company.

These actions will be promptly reported to Consob and the Public Prosecutor’s Office to ensure the appropriate investigations are conducted in accordance with current regulations.

S.S. Lazio S.p.A. and Lazio Events S.r.l. call upon all media operators to exercise the utmost responsibility and accuracy, reiterating that any official communication concerning corporate governance will be issued exclusively through the institutional channels authorized by the companies themselves.

S.S. LAZIO S.p.A.

LAZIO EVENTS S.r.l.