È iniziata la protesta dei tifosi della Lazio: foto e video della manifestazione

La manifestazione dei tifosi biancocelesti contro la società

A distanza di un anno e un mese circa, i tifosi della Lazio scendono nuovamente in piazza per mostrare il proprio dissenso verso la gestione della società. Il corteo di tifosi biancocelesti è partito proprio in questo momento dai Fori Imperiali: ecco alcune immagini e video della manifestazione organizzata dal tifo caldo della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30

Il corteo si è concluso in questo momento presso la via dei Fori Imperiali: una delegazione della Curva Nord è salita in Campidoglio dall’assessore Onorato. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00

Una delegazione dei rappresentati della Nord è stata ricevuta dall'assessore Onorato e dal direttore generale di Roma Capitale, Albino Ruberti. Le parti hanno avuto un colloquio di 40 minuti… ecco le prime dichiarazioni.

Le parole dei rappresentanti della Nord

Siamo stati ricevuti dall’assessore allo sport. Le nostre richieste riguardavano principalmente il Flaminio, volevamo capire se c’è effettivamente l’interesse della Lazio di tornare a casa nostra, perché quella è casa nostra e ci spetta. Abbiamo detto alle Istituzioni che siamo preoccupati e ci aspettiamo che il Comune di Roma prenda una posizione con la società qualora non si dovessero capire le vicissitudini di natura economica. Per quanto riguarda il Flaminio c’è una notizia buona: la Lazio a dicembre ha presentato un progetto per la riqualificazione dello stadio; la parte negativa riguarda i tempi della Lazio. Non possiamo essere svenduti e trattati come tifosi di Serie D da questo personaggio. Riassumendo: la notizia positiva è che c’è la richiesta, quella negativa riguarda i tempi di Lotito. Siamo voluti andare a fondo su questa questione perché vogliamo capire dove iniziano e dove finiscono le scuse di questo personaggio.

