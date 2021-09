SOCIAL | Pesanti insulti alla famiglia Tare, la risposta del figlio Etienne: “Si può criticare, ma mai mancare di rispetto” – FOTO

Il mercato in Italia si è chiuso ieri sera alle ore 20:00, con la Lazio che ha piazzato in extremis il colpo Mattia Zaccagni dal Verona. Gli ultimi giorni di trattative, sono state abbastanza rocambolesche in casa biancoceleste: dall’infinità trattativa per Filip Kostic, alla sfumata definitiva ai giorni prima della chiusura per poi virare all’ultimo minuto su Zaccagni. Molti tifosi, già sognavano il colpo croato, esterno sinistro che sarebbe risultato utile al tridente offensivo di Sarri. Il Direttore Sportivo Igli Tare però, non è riuscito a chiudere con l’Eintracht Francoforte e a regalare il giocatore a mister e tifosi. Fino agli sgoccioli della chiusura del mercato, si è temuto anche per l’arrivo di Zaccagni, visto il ritardo nel depositare il contratto in Lega. Tutto questo trambusto causatosi negli ultimi giorni di calciomercato, non è stato ben visto da alcuni sostenitori della Lazio, che si sono accaniti contro la famiglia Tare. Ad essere maggiormente preso di mira, è stato il figlio Etienne, il quale ha ricevuto diversi messaggi offensivi sei confronti suoi e del padre. Il ragazzo della Primavera biancoceleste, ha pubblicato sulsuo profilo Instagram alcuni di questi messaggi, esprimendo poi un personale parere a riguardo:

“Sono Laziale da quando sono bambino, esulto ogni volta che vince la Lazio, mi dispero quando perdiamo. Vesto questi colori con orgoglio e senso di appartenenza. Rispetto ogni tipo di critica, perchè la libertà di parola e di espressione sono le cose più belle che esistano. Credo però che questa volta si sia andati oltre. Dispiace leggere certe parole, si può non essere d’accordo con alcune scelte, si può criticare, ma mai dovrebbe mancare il rispetto. MAI. Nei miei confronti, di mio padre e della mia famiglia.”

Questo il post publicato da Tare, in cui ha concluso con un “Comunque vada sempre FORZA LAZIO!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Etienne Tare (@etiennetare)

